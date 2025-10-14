Shark Bình chơi 7 môn thể thao

Trước khi bị bắt, doanh nhân Nguyễn Hoà Bình (còn được gọi là "Shark Bình") thường xuyên chia sẻ hình ảnh luyện tập thể thao trên trang cá nhân, xây dựng hình tượng một người có lối sống năng động, tích cực rèn luyện sức khoẻ. Shark Bình không chơi cố định một môn nào mà thử sức ở nhiều môn thể thao khác nhau.

1. Pickleball - niềm vui mới nhất

Trước thời điểm bị bắt, Shark Bình gây chú ý khi tham gia các buổi chơi pickleball - bộ môn đang "làm mưa làm gió" trong cộng đồng yêu thể thao. Ông thường xuyên xuất hiện cùng bà xã Phương Oanh và bạn bè trên sân, thậm chí còn đầu tư vào một sân pickleball để thoả đam mê.

2. Golf - đam mê lâu năm của giới doanh nhân

Trước khi pickleball nổi lên, golf mới chính là bộ môn gắn bó lâu nhất với Shark Bình. Ông thường xuyên xuất hiện trên sân golf cùng các đối tác và bạn bè trong giới kinh doanh. Golf dường như rất phù hợp với tinh thần "doanh nhân công nghệ", thể hiện tính cách điềm tĩnh và tập trung.

3. Bóng đá - đam mê khó bỏ

Ít ai biết rằng Shark Bình là một người rất mê bóng đá. Ông từng tham gia nhiều giải giao hữu nội bộ, thậm chí có những màn "lăn xả" trên sân cỏ cùng nhân viên và bạn bè. Bóng đá không chỉ là môn thể thao tập thể mà còn là cách kết nối mọi người, giảm stress sau giờ làm việc.

Shark Bình hết mình trên sân bóng đá

4. Bắn súng

Không chỉ dừng lại ở các môn phổ biến, Shark Bình từng thử sức với bắn súng, một bộ môn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và kiểm soát cảm xúc. Hình ảnh ông tại trường bắn từng khiến cộng đồng mạng chú ý.

Shark Bình từng khoe hình ảnh tập bắn súng

5. Boxing - rèn luyện thể lực và ý chí

Vài năm trở lại đây, Shark Bình dành nhiều thời gian cho boxing, môn thể thao được nhiều người ưa chuộng. Những buổi tập cùng huấn luyện viên cá nhân giúp cải thiện sức bền, phản xạ và tinh thần chiến đấu cũng như sức mạnh cơ bắp, lại giải toả stress cực tốt.

Shark Bình tập boxing

6. Tennis - thể thao của sự bền bỉ

Ngoài golf và pickleball, tennis cũng từng là một trong những bộ môn được Shark Bình yêu thích. Môn thể thao này không chỉ giúp ông duy trì thói quen vận động mà còn tăng khả năng phản xạ và sự dẻo dai.

7. Bóng bàn - bộ môn thư giãn "cổ điển"

Trong văn phòng hay ở các sự kiện giao lưu, Shark Bình cũng từng thể hiện kỹ năng bóng bàn. Dù không thường xuyên đăng tải hình ảnh, Shark Bình tự xếp hạng bóng bàn vào loạt môn thể thao mình thường chơi giải tỏa căng thẳng sau giờ làm.