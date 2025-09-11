Sếp Skoda: 'Tôi rất muốn làm xe bán tải nhưng chưa có kế hoạch nào cả'

Concept bán tải Skoda. Ảnh: Skoda

CEO toàn cầu của Skoda, ông Klaus Zellmer, đã bày tỏ mong muốn được giới thiệu một mẫu xe bán tải mang thương hiệu riêng của công ty. Điều này sẽ giúp Skoda có thêm một sản phẩm cạnh tranh với Volkswagen Amarok và thương hiệu Scout mới thuộc sở hữu của VW. Chia sẻ với Drive tại buổi giới thiệu truyền thông trước triển lãm ô tô Munich, ông Zellmer cho biết: "Tôi rất muốn, nhưng chúng tôi chưa có kế hoạch nào cả."

Mặc dù hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể nào, nhưng ý tưởng về một chiếc xe bán tải Skoda đã từng được xem xét trong vòng đời của Volkswagen Amarok thế hệ đầu tiên. Amarok thế hệ đầu được phát triển nội bộ chứ không phải hợp tác với Ford.

Mẫu bán tải phát triển từ Superb. Ảnh: Skoda

Cựu giám đốc Skoda Úc, ông Michael Irmer, đã chia sẻ với Drive vào năm 2017 rằng: "Thực sự chỉ có ba thị trường lớn trên thế giới dành cho loại xe bán tải cỡ này, đó là Nam Mỹ, nơi Skoda không có mặt, Nam Phi, nơi Skoda hiện không có mặt, và Úc." Ông Irmer cũng cho biết thêm: "Đã có những cuộc tranh luận trong thế hệ Amarok đầu tiên, tôi biết, nhưng chúng không đi đến kết quả."

Trong quá khứ, Skoda đã từng giới thiệu ba mẫu xe bán tải concept trong thập kỷ qua, dựa trên các mẫu xe đa dạng như Fabia, Kodiaq và Superb. Mẫu concept gần đây nhất được chế tạo từ chiếc Superb plug-in hybrid wagon, với phần thân xe được cắt từ phía sau cửa sau và được bổ sung một thùng chở hàng có thể điều chỉnh để chất dỡ hàng hóa, đặc biệt là xe đạp.

Chiếc bán tải được phác họa dựa trên mẫu Kodiaq. Ảnh: Skoda

Trước đó, vào năm 2019, Skoda đã biến chiếc SUV Kodiaq thế hệ trước thành mẫu concept Mountiaq bán tải hai cửa gầm cao. Cùng với đó là chiếc Funstar năm 2015, dựa trên mẫu xe đô thị Fabia. Cả ba mẫu xe này đều là những sản phẩm độc nhất vô nhị được tạo ra bởi các học viên tại trường kỹ thuật và sản xuất Skoda Academy ở Mlada Boleslav (Cộng hòa Séc).