SEA Games 33: Ông Kim Sang-sik có chịu được áp lực với U23 Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik sắp đối diện với sức ép ngàn cân ở SEA Games 33 (ảnh PLO)

Những yếu tố này có thể khiến đội tuyển U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik gánh sức nặng “ngàn cân” khi bước vào cuộc đua ở SEA Games 33. Trên thực tế, mong muốn lãnh đạo ngành thể thao đặt ra với toàn đoàn rất lớn. Lý do bởi sau 2 kỳ liên tiếp ở vị trí số 1, Việt Nam buộc phải hướng tới SEA Games 33 với mục tiêu bảo vệ ngôi vị .

Thực tế cho thấy đây không hề là nhiệm vụ dễ dàng, nếu không muốn nói là vô cùng khó khăn. Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam mới 3 lần nhất toàn đoàn và 2 trong số đó đều trên sân nhà. Vị thế chủ nhà đem lại những thuận lợi nhất định, gồm việc lựa chọn các nội dung thi đấu thế mạnh.

Phần lớn các cuộc đua khác, Thái Lan luôn chiếm vị trí hàng đầu, và vượt trội ở nhiều bộ môn, nội dung sở trường. Điều này có được nhờ nền tảng về cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính và con người của thể thao xứ Chùa vàng.

Với riêng bóng đá, Thái Lan đang thể hiện tham vọng lớn muốn đoạt HCV cả 4 nội dung (bóng đá và futsal nam, nữ). Chủ tịch FAT, bà Madam Pang sau nhiều thất bại gần đây đang không tiếc tiền đầu tư cho cuộc đua ở SEA Games 33. FAT và BHL đội tuyển U23 Thái Lan đang vận động các CLB ủng hộ để có lực lượng mạnh nhất.

Với U23 Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik có lý do để tự tin bởi xuyên suốt 2 năm qua, lứa trẻ đã được “chăm sóc” rất kỹ lưỡng. Chỉ riêng năm nay, thành phần tham dự SEA Games 33 đã liên tục được rèn giũa trong màu áo U23 Việt Nam thông qua các giải đấu như U23 Đông Nam Á 2025, Vòng loại U23 châu Á 2026 cùng các đợt tập huấn nước ngoài. Trong tháng này, U23 Việt Nam tiếp tục được tạo điều kiện tham dự giải giao hữu quốc tế ở Trung Quốc, CFA Team China Panda Cup 2025 .

Tuy nhiên, thận trọng là không thừa bởi như nói trên, sức ép lớn từ giới mộ điệu và kỳ vọng từ ngành thể thao đối với U23 Việt Nam đặc biệt lớn. Nó đòi hỏi thầy trò HLV Kim Sang-sik phải có tinh thần “thép” để có thể vượt qua. Đây là thời điểm ông Kim Sang-sik thể hiện kinh nghiệm cầm quân khi ngoài chuyên môn, các cầu thủ trẻ cần được rèn tâm lý vững vàng.