Sẽ thế nào nếu vành đai lửa đột nhiên phun trào?

Trong kịch bản giả tưởng này, các nhà địa chất sẽ nhanh chóng nhận thấy những dấu hiệu bất thường trên toàn bộ Vành đai lửa Thái Bình Dương. Hàng loạt trận động đất nhỏ được ghi nhận đồng loạt từ Nhật Bản, Indonesia, New Zealand đến bờ biển phía tây châu Mỹ. Mực nước biển đột ngột thay đổi ở các khu vực ven biển, và nhiệt độ bề mặt đất tại các siêu núi lửa như Yellowstone và Vùng Kaldera Taupo tăng đột biến.

Một mạng lưới cảm biến toàn cầu, bao gồm các vệ tinh địa chất quỹ đạo thấp, các trạm địa chấn dưới đáy biển và các cảm biến từ trường, đã cung cấp dữ liệu theo thời gian thực. Các siêu máy tính tại Trung tâm Dự báo Thiên tai Toàn cầu đã phân tích hàng tỉ điểm dữ liệu mỗi giây.

Điều này cho phép các nhà khoa học xác định một chuỗi phản ứng dây chuyền: sự trượt của mảng kiến tạo Thái Bình Dương đã kích hoạt hàng loạt điểm nóng địa chất, tạo ra áp lực đồng thời lên các buồng magma khổng lồ.

Theo đó, kết luận được đưa ra là: Vành đai lửa đang "thức giấc". Các nhà khoa học ước tính, chỉ trong vòng 72 giờ, một vụ phun trào dây chuyền sẽ bắt đầu, khởi đầu từ các núi lửa nhỏ hơn và lan dần đến các siêu núi lửa. Đây là khoảng thời gian quý giá cuối cùng cho con người.

Khi sự dự báo về một thảm họa toàn cầu trở thành sự thật, các chính phủ và tổ chức khoa học đã họp khẩn cấp. Mặc dù các công nghệ này chỉ tồn tại trên lý thuyết, một số phương án điên rồ và tuyệt vọng đã được xem xét.

Làm mát buồng magma: Một số nhà khoa học đã đề xuất một dự án táo bạo: khoan hàng chục nghìn giếng sâu vào các buồng magma nông của các siêu núi lửa và bơm một lượng lớn nước biển lạnh để làm nguội chúng. Mục tiêu là giảm áp lực và nhiệt độ, hy vọng làm chậm hoặc ngăn chặn vụ phun trào.

Tuy nhiên, rủi ro là cực kỳ cao. Việc làm này có thể gây ra một vụ nổ hơi nước khổng lồ và kích hoạt vụ phun trào ngay lập tức. Với thời gian không còn nhiều, việc khoan một số lượng giếng lớn như vậy là bất khả thi.

Sử dụng bom nguyên tử: Một kịch bản chỉ có trong khoa học viễn tưởng, nhưng cũng được cân nhắc trong bối cảnh tuyệt vọng. Ý tưởng là sử dụng bom nguyên tử để tạo ra một lỗ thông hơi khổng lồ, giải phóng áp lực magma một cách có kiểm soát.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự và địa chất nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này. Một vụ nổ nguyên tử dưới lòng đất có thể gây ra một vụ phun trào còn mạnh hơn, và nguy cơ ô nhiễm phóng xạ sẽ là một thảm họa thứ cấp.

Tất cả các nỗ lực can thiệp địa kỹ thuật đều bị coi là quá rủi ro hoặc không khả thi trong một khoảng thời gian ngắn. Khoa học đã nói rằng, chúng ta không có công nghệ để "tắt công tắc" của Vành đai lửa. Sức mạnh của tự nhiên vượt xa khả năng can thiệp của con người.

Với sự thất bại của các phương án can thiệp, trọng tâm chuyển sang một mục tiêu duy nhất: bảo tồn sự sống. Một kế hoạch sơ tán toàn cầu đã được kích hoạt.

Sơ tán khẩn cấp: Các chính phủ trên toàn thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Mọi phương tiện vận tải, từ máy bay, tàu thủy đến tàu hỏa, đều được sử dụng để di tản hàng triệu người từ các khu vực ven biển và các vùng gần núi lửa.

Mặc dù việc di tản không thể cứu được tất cả mọi người, nhưng nó có thể giảm thiểu thương vong trực tiếp. Các thành phố được xây dựng sâu dưới lòng đất, các hang động tự nhiên khổng lồ, và các căn cứ quân sự được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời.

Ngân hàng hạt giống toàn cầu: Các nhà khoa học đã triển khai một dự án tuyệt mật để bảo tồn sự sống. Hàng triệu mẫu hạt giống từ các ngân hàng hạt giống quốc gia, các mẫu ADN của các loài động vật và thực vật quý hiếm, và thậm chí cả trứng và tinh trùng đông lạnh của con người, được chuyển đến các hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất ở những vùng ổn định địa chất như Nam Cực và Bắc Cực.

Mục tiêu là để lại một "hòm thư" chứa các tài nguyên di truyền, hy vọng rằng một thế hệ sau có thể sử dụng chúng để tái thiết sự sống.

Tạo ra những "ngôi sao nhân tạo": Với dự báo về một "mùa đông núi lửa" kéo dài, các nhà khoa học đã đề xuất một dự án cuối cùng: sử dụng các vệ tinh không gian để phản chiếu ánh sáng mặt trời xuống các khu vực trú ẩn, tạo ra các "ngôi sao nhân tạo" để cung cấp năng lượng và ánh sáng.

Tuy nhiên, dự án này chỉ khả thi trên lý thuyết và không kịp để ngăn chặn thảm họa.

Vành đai lửa phun trào đồng loạt là một lời nhắc nhở rằng, mặc dù chúng ta đã đạt được những tiến bộ khoa học đáng kinh ngạc, con người vẫn chỉ là một phần nhỏ bé trong vũ trụ. Mọi nỗ lực can thiệp, dù táo bạo đến đâu, cũng chỉ là một giọt nước giữa đại dương. Sự kiện này cho thấy sự mong manh của chúng ta trước những thế lực địa chất vĩ đại.

Tuy nhiên, nó cũng chứng minh một điều: khoa học không chỉ là để khám phá mà còn là để chuẩn bị. Chính nhờ những kiến thức về địa chất, vật lý, và công nghệ, chúng ta đã có thể dự báo thảm họa, sơ tán hàng triệu người, và bảo tồn những hạt mầm cuối cùng của sự sống.

Dù không thể ngăn chặn được sự hủy diệt, khoa học đã cho con người cơ hội cuối cùng để tồn tại. Đó có lẽ là thành tựu vĩ đại nhất.