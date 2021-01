Sẽ có 20.000 binh sĩ bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden: Nguy cơ bạo loạn trở lại cao hơn bao giờ hết?

Theo các quan chức thành phố, hiện tại các sĩ quan an ninh đã được bố trí dày đặc tại Điện Capitol trong khi số lượng Vệ binh Quốc gia được cử tới bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden đã lên tới hơn 20.000 người.

Phát biểu tại một cuộc họp báo với Thị trưởng Muriel Bowser hôm 13/1, Quyền Cảnh sát trưởng Robert Contee cho biết có thể sẽ có thêm 5.000 sĩ quan Vệ binh Quốc gia được bổ sung vào kế hoạch triển khai khoảng 15.000 binh sĩ trước đó.



Ông nói: “Tôi nghĩ có thể sẽ có tới hơn 20.000 binh sĩ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Washington D. C".



Contee nói thêm rằng con số cuối cùng sẽ do Cơ quan Mật vụ xác định vì lễ nhậm chức đã được coi là một sự kiện an ninh đặc biệt.



Trong vài ngày gần đây, Điện Capitol dường như đã trở thành một "trại lính" khi các nhà lập pháp bỏ phiếu để luận tội Tổng thống Donald Trump. Nhiều binh sĩ mang súng trường đã được bố trí đứng quanh khu công trình mới bị người biểu tình tấn công hơn 1 tuần trước.



Các con đường xung quanh khu phức hợp Điện Capitol ở Washington đã bị đóng cửa. Các đơn vị quân đội canh gác ở các góc phố và xe tải hạng nặng chặn một số đường phố. Nhiều lối vào Điện Capitol đã bị phong tỏa, buộc mọi người phải đi các lối cửa ra vào được theo dõi chặt chẽ.

Nhiều binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia đã phải ngủ trên sàn của Trung tâm Du khách Capitol, nơi trước đại dịch thường đông đúc khách du lịch và các nhóm học sinh đến tham quan.

Do lo ngại mối đe dọa về các cuộc tấn công có thể xảy ra trong thời gian tới, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã khởi động Chiến dịch An ninh Quốc gia Đặc biệt để bảo vệ Lễ nhậm chức năm 2021 từ ngày 13/1, sớm hơn nhiều so với kế hoạch trước đó là vào ngày 19/1.



Cơ quan Quản lý giao thông của thủ phủ Washington đã công bố kế hoạch đóng cửa 13 ga tàu điện ngầm ở thủ đô bắt đầu từ ngày 15/1 cho đến hết ngày 21/1 trong nỗ lực "tạo điều kiện kiểm soát vòng an ninh cho buổi lễ nhậm chức".



Cơ quan này cũng cho biết 26 tuyến xe buýt sẽ ngừng hoạt động quanh vành đai an ninh mở rộng ở trung tâm thành phố Washington bắt đầu từ ngày 15/1.



Airbnb và Google cũng đã tiết lộ các động thái nhằm giải quyết tình trạng bất ổn trước lễ nhậm chức. Nền tảng chia sẻ nhà hàng đầu cho biết họ đã hủy 5.000 yêu cầu đặt phòng ở Washington vào khoảng thời gian diễn ra sự kiện sau khi chính quyền địa phương yêu cầu mọi người tránh xa khu vực sau cuộc tấn công vào Điện Capitol của Mỹ.



Google cũng tham gia hạn chế các cuộc tấn công mới, xác nhận rằng họ đang tạm thời dừng các quảng cáo chính trị trên nền tảng của mình bắt đầu từ ngày 13/1 và chỉ mở lại sau khi ông Biden nhậm chức.



Google cũng sẽ từ chối các quảng cáo đề cập đến việc luận tội, lễ nhậm chức hoặc các cuộc biểu tình tại Điện Capitol Mỹ.



Chương trình nhậm chức đặc biệt kéo dài 90 phút có tên Celebrating America (tạm dịch: Chúc mừng nước Mỹ) sẽ phát sóng trên các nền tảng truyền hình và các dịch vụ phát trực tuyến bắt đầu từ 8h30 tối ngày 20/1 (giờ Mỹ).. Hoạt động này thay thế những buổi lễ nhậm chức thông thường tại Washington kể từ khi Tổng thống James Madison nhậm chức vào năm 1809.