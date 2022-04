Sau va chạm giao thông, nhóm thanh niên vác hung khí đuổi chém xe khách

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang vào ngày 21/4, Công an huyện Lục Nam tiếp nhận thông tin về video đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook việc một số thanh niên cầm dao, gậy chặn xe ô tô trên đường giao thông, gây mất an ninh trật tự.

Sau đó, Công an huyện Lục Nam đã xác định video được quay trên đường Quốc lộ 37, thuộc địa phận tổ dân phố Thanh Hưng, thị trấn Đồi Ngô.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn do va chạm giao thông.

Cụ thể, vào khoảng 17h30 ngày 21/4, Hoàng Văn Khánh (21 tuổi, trú tại thôn Đầm, Phượng Sơn, Lục Ngạn) và Lê Văn Tùng (19 tuổi, trú tại thôn Nghè 3, Tiên Nha, Lục Nam điều khiển xe máy biển kiểm soát 88K1-161... đi trên Quốc lộ 31 từ xã Phượng Sơn về thị trấn Đồi Ngô có va chạm giao thông với xe ô tô biển kiểm soát 12F-000... đi cùng chiều do anh Vi Văn Vinh (31 tuổi, trú tại thôn Ngọt, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) điều khiển.

Sau đó Khánh và Tùng đã gọi một số đối tượng khác cầm theo hung khí (dao, gậy) và chặn được xe ô tô trên tại QL37 thuộc địa phận tổ dân phố Thanh Hưng, thị trấn Đồi Ngô.

Sau đó, diễn biến vụ việc được công nhân trên xe ô tô ghi lại và đăng phát lên trang mạng xã hội Facebook. Sự việc chưa gây thiệt hại về tài sản và sức khỏe của người khác.

