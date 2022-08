Sau quá trình làm việc vất vả khi còn trẻ, chúng ta đều mong muốn mình có thể trải qua tháng ngày bình an, êm ấm khi bước vào giai đoạn xế chiều. An hưởng tuổi già thực ra là một điều không quá khó khăn. Nhưng không phải ai cũng có may mắn như vậy vì cuộc sống luôn tồn tại nhiều vấn đề rắc rối như tiền bạc, cô đơn, bệnh tật... Tất cả đều khiến chúng ta không khỏi lo lắng, bất an.

Thế nhưng, cuộc đời mỗi con người đều có những điều quan trọng nhất. Sau tuổi 50, dù bạn là nam giới hay nữ giới, cũng cần tích lũy cho mình 3 điều quan trọng sau đây:

1. Có một nơi để ở

Có người đã nói: "Gia đình là nơi trú ẩn an toàn. Chúng ta chỉ có thể thật sự thoải mái và hạnh phúc khi có một gia đình."

Nhà là nơi ta sống, nơi ta trút bỏ mọi cảm xúc, sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc và là nơi ta xây dựng một cuộc sống yên bình. Có nhà, tâm trí và thể xác của chúng ta đều có nơi nương tựa. Vì vậy, dù có gặp phải phiền toái hay sầu não gì ở ngoài xã hội, chỉ cần về đến nhà, cả tâm trí lẫn cơ thể đều có thể thanh thản hơn. Khi về già, điều con người cần hơn cả là có một mái ấm của chính mình.

Người lớn tuổi thường có thói quen, lối sống khác với thế hệ trẻ. Nếu ở chung với gia đình con cháu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những bất tiện trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái. Thậm chí, nếu không có một mái nhà để che gió che mưa thì lại càng khó khăn hơn.

Nếu bạn muốn tìm được sự an yên khi bước qua ngưỡng cửa trung niên, điều đầu tiên là phải có nơi ở của riêng mình.

Muốn được hạnh phúc về già thì phải có nơi ở của riêng mình. Ảnh: Aboluowang

2. Có đủ tiền bạc để tự lo cho cuộc sống bản thân

Chúng ta đều hiểu rằng, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì vô cùng vất vả. Đây là thứ thiết yếu trong cuộc sống của con người.

Mọi việc chúng ta làm hàng ngày là để kiếm tiền và đạt được cuộc sống lý tưởng của mình. Ta có thể dùng đồng tiền để nâng cao sức khỏe, tiết kiệm thời gian, tìm kiếm hạnh phúc, tri thức, địa vị, danh vọng... Vật chất luôn là một phần quan trọng để quyết định chất lượng cuộc sống, đó là điều hiển nhiên.

Tiền là bảo đảm vững chắc nhất cho cuộc sống của chúng ta, nhất là khi về già, khi không còn sức khỏe cũng không còn khả năng lao động. Không có tiền trong thời gian nghỉ hưu quả thật rất khó khăn, đi lại hay sinh hoạt cũng bất tiện. Không may cơ thể mắc bệnh, chỉ riêng chi phí khám chữa bệnh đã không phải một con số nhỏ.

Thay vì dồn toàn bộ gánh nặng tuổi già lên vai con cháu, chúng ta nên có chuẩn bị trước về mặt tài chính sau khi nghỉ hưu. Điều này sẽ có ích cho cuộc sống. Một số khoản hưu trí sẽ trở thành "trụ cột" cho người già vì suy cho cùng, làm phiền con cái trong mọi việc có khi lại càng khiến chúng ta khó xử.

Vì vậy, để khi về già không phải đối mặt với tình trạng khó khăn về vật chất, ngay từ khi còn trẻ, mỗi người cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng. Khi cơ thể trẻ khỏe, cần chuẩn bị các khoản dự phòng, đảm bảo khả năng chủ động về tài chính khi đến tuổi xế chiều trong các tình huống rủi ro.

3. Có sự đồng hành từ người gần gũi nhất

Người cùng ta đi đến cuối cuộc đời không phải cha mẹ, không phải con cái, mà chỉ có bạn đời.

Trên đường đời sẽ có rất nhiều người đi qua cuộc đời của chúng ta. Họ trở thành điểm nhấn, hoặc là gia vị, giúp cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ hơn.

Tuy nhiên, hầu hết những người chúng ta gặp gỡ trong đời đều chỉ đi cùng một đoạn đường mà không ở lại dài lâu. Chỉ có bạn đời mới là người sát cánh và giúp đỡ chúng ta nhiều nhất. Chính vì vậy, khi bước qua ngưỡng cửa trung niên, có được sự đồng hành từ người bạn đời tri âm tri kỷ mới là điều quan trọng nhất.

Không phải tự nhiên mà những người đã kết hôn còn được gọi là "bạn đời". Bởi khi đó, họ không chỉ bên nhau như những người yêu mà còn giữ vai trò là người bạn cùng gắn bó tới giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Có được sự đồng hành như vậy nghĩa là khi về già có người bên cạnh để cùng chia sẻ, biết lạnh biết nóng, biết hàn huyên tâm sự, quan trọng nhất là có thể xua tan sự cô đơn. Bởi vì cô đơn sẽ khiến tâm trí con người ta nguội lạnh, rồi trở nên lo lắng và sợ hãi hơn.

Sự đồng hành của bạn đời khi về già là vô cùng quan trọng. Ảnh: Aboluowang

Lời kết:

Cuộc sống có muôn vàn điều bất ngờ và tươi đẹp. Tuy nhiên, trong quá trình đi tìm hạnh phúc, chúng ta thường gặp nhiều khó khăn. Những lo âu này có thể "phóng đại" hơn khi về già. Do đó, để xoa dịu cả những vấn đề về thể xác, tinh thần, một người cần có được 3 điều quan trọng nhất: Có nhà để ở, có tài chính để tự lo cho bản thân và có người tri tâm tri kỷ để cùng chăm sóc cho nhau.

Nếu có đủ 3 điều trên, đó chính là một người may mắn.

*Theo Ap Network