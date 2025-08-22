Sau phản ánh đi vệ sinh ở Hội An mất 10.000 đồng, hé lộ sự thật bất ngờ

Ngày 22-8, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An - TP Đà Nẵng, cho biết đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị mời Công ty Mister Loo làm việc liên quan đến việc thu phí sử dụng nhà vệ sinh công cộng.

Trước đó, trên ứng dụng góp ý Đà Nẵng, một du khách phản ánh rằng họ mua vé tham quan Khu phố cổ Hội An với giá 120.000 đồng, nhưng khi dùng nhà vệ sinh Mister Loo tại đường Bạch Đằng (phường Hội An) vào chiều 13-8 thì bị thu phí 10.000 đồng.

UBND phường Hội An phản hồi ý kiến của công dân

Điều đáng nói, nhà vệ sinh này không có bảng giá niêm yết, không biên lai, không phiếu thu. Du khách cho rằng mức phí quá cao và đặt dấu hỏi cơ quan nào cho phép thu phí vệ sinh công cộng cao như vậy?

Ngày 21-8, UBND phường Hội An phản hồi công dân, cho biết đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Xã hội cử cán bộ đến kiểm tra.

Thu phí nhà vệ sinh ở Hội An 10.000 VNĐ, vì sao?

Công ty Mister Loo được UBND thành phố Hội An (cũ) cho thuê nhà 149 Trần Phú (mặt sau đường Bạch Đằng) để mở nhà vệ sinh công cộng, có hợp đồng từ ngày 1-4-2019 đến ngày 1-4-2025 (6 năm).

Nhà vệ sinh công cộng của Công ty Mister Loo ở Khu phố cổ Hội An. Ảnh: Internet

Tại báo cáo số 56/BC-KTHT&ĐT ngày 13-3-2025 của Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị (cũ) về việc tham mưu cho UBND TP Hội An (cũ), đề nghị cho phép Công ty Mister Loo được phép gia hạn hợp đồng thêm 1 năm.

Hiện nay, Công ty Mister Loo tiếp tục khai thác nhà vệ sinh này và có bảng niêm yết giá 10.000 đồng/khách/lượt tại quầy thu tiền.

UBND phường Hội An đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị mời Công ty Mister Loo làm việc về những thỏa thuận trước đây với UBND TP Hội An (cũ), xem xét việc tiếp tục cho khai thác nhà vệ sinh này và yêu cầu công ty thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong hợp đồng trước đây.

Sáng 22-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hội An cho biết sáng cùng ngày đã mời Công ty Mister Loo đến làm việc.

Qua nắm hồ sơ, trước đây, UBND Hội An cũ cho Công ty Mister Loo đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng và cho phép thu phí dịch vụ sử dụng đối với người Việt là 5.000 đồng/lượt, khách nước ngoài 10.000 đồng/lượt.

Doanh nghiệp trình bày đã đầu tư một số tiền lớn, từ năm 2020-2022 ảnh hưởng dịch bệnh, khách ít nên nguồn thu chưa đủ bù vốn bỏ ra. Trước đó, công ty xin gia hạn thêm 1 năm và UBND TP Hội An (cũ) thống nhất cho gia hạn đến ngày 1-4-2026, nhưng chỉ cho phép thu 5.000 đồng/người/lượt (kể cả người Việt và người nước ngoài).

Tuy nhiên, mấy tháng nay và cả trước đây, công ty thu 10.000 đồng/lượt, không kể người Việt hay khách nước ngoài. Phường Hội An đã yêu cầu công ty niêm yết giá 5.000 đồng/người/lượt theo thỏa thuận mà UBND TP Hội An đã cho phép trước đó.

Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, cho biết tại khu phố cổ Hội An hiện có một số nhà vệ sinh miễn phí phục vụ du khách. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của du khách.

Thời gian tới, phường sẽ kiến nghị TP đầu tư kinh phí để cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới thêm các khu vệ sinh công cộng miễn phí để phục vụ du khách tốt hơn.