Sau những lời quả quyết 'tay sạch' với Việt Á, 4 Giám đốc CDC đều đã bị bắt giam

Việt Á cho tôi dù ly cà phê, đi tù cũng xứng đáng!

Ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC tỉnh và ông Hà Thúc Nhật, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán của CDC tỉnh.

Hai ông Đức và Nhật bị bắt giam để điều tra về những sai phạm liên quan đến việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây thiệt hại cho tài sản nhà nước.

Trước đó, ông Đức khẳng định với báo chí rằng, không nhận tiền "hoa hồng" từ các hợp đồng mua bán kit xét nghiệm với Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Ông cho rằng ngay cả việc đơn vị hợp đồng với Công ty Việt Á để mua sắm trang thiết bị chống dịch cũng được triển khai minh bạch, không sai quy định.

"Tôi không nhận từ Công ty Việt Á một đồng nào. Công ty Việt Á cho tôi dù một ly cà phê, tôi đi tù cũng xứng đáng", ông Đức từng khẳng định chắc nịch.

Không chỉ riêng ông Đức, nhiều Giám đốc CDC ở các tỉnh thành khác cũng từng quả quyết như trên khi cho rằng không liên quan đến các sai phạm của Công ty Việt Á.

Cụ thể, thời điểm vụ án nâng giá kít xét nghiệm Covid-19 bị khởi tố, trả lời trên báo chí, ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang bị khởi tố, bắt giam ngày 21/1/2022 từng khẳng định: "không nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á hay Công ty Phan Anh. Còn quá trình đấu thầu thì thực hiện theo quy định, thuê đơn vị tư vấn".

Còn ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, qua rà soát trong gần 2 năm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở y tế ở tỉnh đều không ký hợp đồng mua máy móc, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế với Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Ông Hiệu lý giải thêm, vào thời điểm tháng 5 và tháng 6/2021, tỉnh Bắc Giang nhận được sự hỗ trợ của cả nước để thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ tỉnh máy móc, vật tư, trang thiết bị y tế. Do đó, tỉnh Bắc Giang đã chủ động được nguồn sinh phẩm và máy móc phục vụ xét nghiệm.

Trong khi đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc, ông Tuấn đã có hành vi thông đồng, cấu kết với các đối tượng liên quan vi phạm các quy định về Luật đấu thầu mua kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất, tổng giá trị hơn 148 tỷ đồng.

Hai bị can bị khởi tố, bắt giam cùng ông Tuấn đã thoả thuận, nhận trên 44 tỷ đồng tiền % ngoài hợp đồng do Công ty Việt Á chuyển. Sau đó, đã chuyển tiền cho ông Tuấn một phần.

2 Giám đốc nói không nhận tiền đã bị bắt

Trước đó, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An luôn khẳng định với báo chí rằng mình làm đúng quy định, phủ nhận lời khai chi tiền "lại quả" cho CDC Nghệ An của một số cán bộ Công ty Việt Á. Tuy nhiên, sau đó, ông Định cũng đã bị khởi tố, bắt giam.

Cụ thể, trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Định nói bản thân mình minh bạch, làm đúng trình tự, quy trình, thủ tục trong các gói thầu cung cấp vật tư kit test với Công ty Việt Á. Và, việc Bộ Công an làm việc tại Nghệ An là thông tin dư luận hiểu nhầm.

Tiếp đó, khi các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An thu giữ hồ sơ các gói thầu vào ngày 21/12, ông Nguyễn Văn Định vẫn tiếp tục khẳng định công an thu giữ 4 bộ hồ sơ liên quan đến đấu thầu với Công ty Việt Á là chỉ để "nghiên cứu".

Bị can Nguyễn Văn Định và Nguyễn Thành Danh.

Ông Nguyễn Văn Định khẳng định rằng, từ khi tổ chức mua sắm đấu thầu sinh hóa phẩm phục vụ chống dịch của Công ty Việt Á, ông chưa bao giờ liên lạc, chưa bao giờ gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ của công ty này.

Thậm chí ông Định khẳng định không biết lãnh đạo Công ty Việt Á là ai vì chưa bao giờ gặp mặt.

"Hoàn toàn tôi không nhận bất kỳ quà nào, khoản hoa hồng nào từ công ty Việt Á, hay là bất kỳ ai.

Tôi cũng chưa liên lạc với bất kỳ ai trong công ty Việt Á về việc mua sắm đầu thầu cả. Chưa từng làm việc, chưa gặp và người tên Thảo kia lại càng không biết", ông Định khẳng định.

Đối với Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh - người bị bắt giam cùng thời gian ông Định, thời điểm cơ quan điều tra làm việc với CDC Bình Dương, bản thân ông Danh còn cho báo chí biết không liên quan đến kit xét nghiệm của Công ty Việt Á mà "làm việc chuyện khác".

Lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương khi đó, cũng khẳng định việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch rất rõ ràng, không có chuyện chia chác, móc nối, ăn chia phần trăm.

https://soha.vn/sau-nhung-loi-qua-quyet-tay-sach-voi-viet-a-4-giam-doc-cdc-deu-da-bi-bat-giam-20220221100914652.htm