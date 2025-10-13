HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sau khi sử dụng ma túy, thanh niên mang dao đi khắp thôn đòi chém người

Đức Anh |

Sau khi sử dụng ma túy, một thanh niên ở xã Gia Lai cầm dao đi khắp thôn, xông vào nhà dân đòi chém người, gây náo loạn

Sáng 13-10, Công an xã Tây Sơn (Gia Lai) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Lợi (SN 2001; ngụ thôn 2, xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau khi sử dụng ma túy, thanh niên mang dao đi khắp thôn đòi chém người- Ảnh 1.

Công an xã Tây Sơn thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lợi.

Theo hồ sơ, chiều 6-7, sau khi sử dụng ma túy, Lợi cầm dao đi dọc tuyến đường bê tông trong thôn 2, rồi xông vào sân nhà ông H.K.D. (SN 1971) la hét, đòi chém người.

Khi những người trong nhà bỏ chạy ra ngoài, Lợi tiếp tục xông sang nhà bà N.T.T. (SN 1986, cùng thôn) và vung dao chém nhưng không trúng.

Đối tượng chỉ bị khống chế khi lực lượng Công an xã Tây Sơn có mặt, thu giữ hung khí và đưa về trụ sở để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại