Bài viết dưới đây là chia sẻ của Trương Vĩ (40 tuổi) nhân viên cấp cao một công ty tài chính ở Thượng Hải, Trung Quốc được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.

Sau 10 năm lập nghiệp, tôi đã trải qua ba lần đổi nhà, mỗi lần đều mang theo kỳ vọng lớn. Tôi từng nghĩ chọn nhà chỉ cần hướng đẹp theo phong thủy là đủ. Nhưng thực tế, hướng chỉ là một phần rất nhỏ, còn nhiều yếu tố quyết định cuộc sống có thật sự thoải mái hay không.

Năm 2012, tôi mua căn hộ 75m² ở Thượng Hải. Người quen khuyên: “Nhà hướng Nam là tốt nhất”. Quả thật, căn hộ này sáng cả ngày, mùa đông ấm áp. Nhưng tôi không lường trước: mùa hè, nắng chiếu thẳng vào, nhiệt độ phòng cao, điều hòa chạy hết công suất vẫn nóng. Rèm cửa dày nhưng ánh sáng vẫn chói.

Sau một thời gian, tôi nhận ra: hướng đẹp nhưng thiếu thiết kế che nắng hợp lý thì cũng mệt mỏi. Đó mới chỉ là bài học đầu tiên.

Năm 2016, tôi đổi sang căn hộ 95m² ở Quảng Châu. Tòa nhà mới xây có nội thất hiện đại. Sau khi dọn vào, tôi phát hiện ban công nhìn thẳng sang tường của tòa đối diện, khoảng cách chỉ vài mét. Ban ngày, ánh sáng yếu, gió không lưu thông. Tối mở cửa thì bụi bặm và tiếng ồn tràn vào.

Sống trong nhà này, tôi cảm giác bí bách dù diện tích không nhỏ. Đó là lúc tôi hiểu: không gian xung quanh quan trọng hơn cả “hướng”.

Tiếp tục, đến năm 2021, tôi mua căn hộ thứ ba tại Bắc Kinh, sau khi rút kinh nghiệm từ hai lần trước. Lần này, tôi không chỉ hỏi “nhà hướng gì” mà xem xét tất cả yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống dài hạn. Và cuối cùng, tôi mới hiểu: có 4 điểm vàng phải lưu tâm nếu muốn ở sướng và dễ bán lại.

Vị trí & giao thông thuận tiện

Dù nhà đẹp đến đâu, nếu sáng mất 1,5 tiếng đi làm thì cuộc sống vẫn áp lực. Ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, chọn căn hộ gần ga tàu điện ngầm hoặc tuyến đường chính là ưu tiên hàng đầu. Giá trị căn hộ sẽ tăng ổn định, dễ bán lại. Đừng vì rẻ mà chọn khu quá xa trung tâm.

Ánh sáng và tầm nhìn thoáng

Một căn hộ nhiều sáng tự nhiên không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn tạo cảm giác thoải mái, tốt cho sức khỏe. Tốt nhất, phòng khách và phòng ngủ chính có cửa sổ rộng, đón ánh sáng buổi sáng hoặc chiều nhẹ. Tránh căn hộ bị chắn tầm nhìn bởi tòa đối diện hoặc ở tầng quá thấp, vì không khí sẽ ngột ngạt và ẩm mốc dễ sinh bệnh.

Cách âm và mật độ dân cư

Đây là yếu tố nhiều người bỏ qua. Lần thứ hai tôi chuyển nhà, tôi mới thấy tường cách âm không tốt dẫn đến nghe rõ tiếng hàng xóm.

Sau những thiếu sót đó, giờ tôi luôn kiểm tra: tường cách âm, cửa ra vào chắc chắn, và quan sát mật độ dân cư. Chung cư quá đông sẽ gây ồn, thang máy chờ lâu, khó chịu trong sinh hoạt.

Thiết kế căn hộ tối ưu và dễ thay đổi

Đừng chọn căn hộ có quá nhiều góc chết, hành lang hẹp hoặc phòng bị cắt vụn. Thiết kế nên vuông vức, không gian hợp lý. Ngoài ra, nội thất trung tính sẽ giữ giá trị khi bán lại, tránh kiểu thiết kế quá cá tính khiến người mua khác ngại.

Từ trải nghiệm của mình, tôi nhận ra: “hướng đẹp” chỉ chiếm 20% chất lượng cuộc sống, 80% còn lại nằm ở vị trí, tầm nhìn, thiết kế và độ tiện nghi thực tế. Một căn hộ không chỉ là nơi ở, mà còn là khoản đầu tư lớn nhất của đời người. Nếu chọn đúng 4 yếu tố trên, bạn sẽ thấy càng ở lâu, càng thấy sướng, và khi cần bán, luôn có người trả giá tốt.

