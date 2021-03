Sau hơn nửa tháng bỏ trốn lên rừng, người đàn ông truy sát 4 người ở Lạng Sơn bị bắt khi về nhà

Ngày 11/3, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này cùng Công an huyện Bình Gia đã bắt giữ Dương Văn Quãng (53 tuổi) để điều tra việc truy sát 4 người tại địa phương.

Theo thông tin từ UBND huyện Bình Gia, khoảng 15h ngày 22/2, tại xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, Dương Văn Quãng dùng dao chém 2 người đàn ông tại nhà nạn nhân.

Sau đó, nghi phạm tiếp tục đi ra đường, truy sát một người phụ nữ lớn tuổi đang bế một cháu bé 8 tháng tuổi. Vụ việc khiến cả 4 người trọng thương. Gây án xong, Quãng bỏ trốn lên rừng.

"Chiều nay, Quãng về nhà thì bị công an bắt giữ", Chủ tịch UBND huyện Bình Gia nói..

Về phía các nạn nhân, theo cơ quan chức năng, sau khoảng nửa tháng điều trị, cả 4 người đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định.