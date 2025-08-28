Sau 4 thập kỷ, dàn diễn viên 'Bao giờ cho đến tháng mười' giờ thế nào?

Bao giờ cho đến tháng mười là bộ phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh ra mắt đầu năm 1984. Đây được coi là một trong những tác phẩm kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam . Phim nói về thân phận, nỗi đau, sự mất mát của con người trong thời chiến. Trong bối cảnh đó, con người tìm cách để sẻ chia, đồng cảm với nhau.

Bộ phim đưa tên tuổi của Đặng Nhật Minh nổi danh trong và ngoài nước. Năm 2008, CNN đánh giá đây là một trong 18 bộ phim châu Á xuất sắc mọi thời đại.

Sau 40 năm phát sóng, cuộc sống dàn diễn viên trong phim có nhiều đổi thay, song, điểm chung là hầu như họ không còn xuất hiện trên màn ảnh.

NSƯT Lê Vân kín tiếng sau những thăng trầm

NSƯT Lê Vân sinh năm 1958 trong một gia đình nghệ thuật tại Hà Nội. Bố bà là NSND Trần Tiến, mẹ là NSƯT Lê Mai, cậu ruột là NSƯT Lê Chức, hai em gái của bà đều là những nghệ sĩ nổi tiếng - NSND Lê Khanh và nghệ sĩ múa Lê Vi.

Dù khởi nghiệp là diễn viên múa, Lê Vân bén duyên điện ảnh qua những phim Chom và Sa, Chị Dậu, Đêm hội Long Trì…

Trong đó, Duyên trong Bao giờ cho đến tháng mười được xem là vai diễn để đời của Lê Vân. Bằng khả năng diễn xuất tài tình, chuyên nghiệp, nữ nghệ sĩ đã tái hiện hình ảnh một nàng Duyên là hiện thân hoàn hảo của những đức tính điển hình ở phụ nữ Việt Nam: Nhân hậu, thủy chung, giàu đức hi sinh.

Duyên trong "Bao giờ cho đến tháng mười" được xem là vai diễn để đời của Lê Vân.

Cũng chính vai diễn này mang đến cho bà danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam diễn ra năm 1985.

Lê Vân từng cho biết, Duyên là vai diễn ưng ý nhất sự nghiệp. "Khi diễn, bản thân mình cũng không nhận ra đâu là ranh giới giữa đời thực và đời sống phim ảnh", bà nói.

Cuộc đời của NSƯT Lê Vân từng trải qua không ít biến động. Ba cuộc hôn nhân với những nỗi buồn vui đan xen. Đó là những dấu lặng trong cuộc đời đầy sắc màu của người nghệ sĩ tài hoa.

Năm 2006, Lê Vân ra mắt tự truyện Lê Vân - yêu và sống nhưng gây tranh cãi. Sách kể về cuộc sống thời niên thiếu khốn khổ của Lê Vân và gia đình, những xung đột về tình cảm của cha mẹ.

Hiện bà sống tại Hà Nội cùng chồng người Hà Lan và hai con. Ở tuổi U70, NSƯT Lê Vân chọn cách sống kín tiếng, lặng lẽ tận hưởng những giá trị giản dị nhất bên gia đình và ký ức một thời vàng son.

Lê Vân sống lặng lẽ bên gia đình, không tham gia nghệ thuật.

Không phô trương, không ồn ào, Lê Vân nép mình vào những góc phố Hà Nội thân quen, sống đời bình dị nhưng đủ đầy. Các con ngoan ngoãn, gia đình yên ấm, chính là phần thưởng lớn nhất mà nghệ sĩ họ Lê có được sau những năm tháng thăng trầm.

NSƯT Hữu Mười vẫn cống hiến cho nghệ thuật

NSƯT Hữu Mười sinh năm 1957, là sinh viên khóa hai Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Ở Bao giờ cho đến tháng mười, diễn viên vào vai thầy giáo Khang, người hiền lành, mộc mạc, có tâm hồn sâu sắc.

Ông lột tả rõ nét những cung bậc cảm xúc của nhân vật, từ đồng cảm đến yêu thương Duyên, sẵn sàng bỏ đi nơi khác để giữ cuộc sống yên ổn cho cô.

Vai diễn thầy giáo Khang của NSƯT Hữu Mười.

Không chỉ yêu thương Duyên bằng tình yêu đồng cảm và hi sinh mà nhân vật Khang còn hiện lên với hình ảnh người thầy giáo nhiệt tâm và tốt bụng. Dù là người hơi thâm trầm nhưng Khang luôn mang đến cho học trò những bài học lý thú về tình người và sự bao bọc nhau trong cuộc sống.

Vai diễn mang lại cho nam nghệ sĩ giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam 1985.

Ban đầu, đạo diễn Đặng Nhật Minh không có ý định giao nhân vật Khang cho Hữu Mười do lo rằng nét diễn của ông có sự lặp lại với vai thầy giáo trong Làng Vũ Đại ngày ấy (1982).

Ông đề nghị Hữu Mười có thể tham gia đoàn làm phim với vai trò trợ lý đạo diễn. Tuy nhiên, gần tới ngày quay, đạo diễn quyết định giao vai cho Hữu Mười bởi không tìm được ai phù hợp.

NSƯT Hữu Mười vẫn cống hiến cho nghệ thuật.

Năm 1987, nghệ sĩ Hữu Mười sang Nga theo học ngành đạo diễn. Tác phẩm Mùi cỏ cháy (2012) do ông thực hiện từng đoạt Cánh Diều Vàng cùng năm cho "Phim điện ảnh xuất sắc nhất".

Hiện tại, ngoài công việc đạo diễn, nam nghệ sĩ tham gia giảng dạy tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo sống một mình sau đổ vỡ

Trong tác phẩm của đạo diễn Đặng Nhật Minh, Đặng Lưu Việt Bảo thể hiện vai Nam, người chồng đã chết của Duyên. Nam diễn viên chỉ xuất hiện ở vài phân cảnh, khi linh hồn của Nam về gặp vợ.

Việt Bảo từng cho biết, rất yêu thích nhân vật dù không lên hình nhiều. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, ông kể kỷ niệm quay đoạn Nam gặp Duyên ở bến sông. Để dọn rác và vỏ hến quanh bối cảnh, ông huy động cả đoàn phim làm cùng mình, tránh phát sinh chi phí. Sau đó, Việt Bảo dùng cát-xê chiêu đãi mọi người, khiến ai cũng vui vẻ dọn dẹp.

Đặng Lưu Việt Bảo khi đóng "Bao giờ cho đến tháng mười".

Năm 1986, hãng phim truyện Việt Nam cử Đặng Lưu Việt Bảo đi học đạo diễn ở Nga. 10 năm sau, ông trở về Việt Nam cũng là lúc hôn nhân đổ vỡ. Năm 2003, khi hai con sang Mỹ định cư với mẹ, đạo diễn chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sống một mình đến nay. Năm 2019, ông được phong tặng danh hiệu NSƯT.

NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo giờ tập trung cho công việc giảng dạy.

Trong vai trò đạo diễn, ông thực hiện thành công nhiều dự án như Chuyện làng Nhô, Cỏ đuôi gà, Thứ ba học trò, Gió nghịch mùa. Ở tuổi 68, NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo giảng dạy tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Trịnh Lê Phong trở thành đạo diễn nổi tiếng

Trịnh Phong (Trịnh Lê Phong) đóng bé Tuấn, con của nhân vật Duyên. Trịnh Lê Phong đóng vai diễn này khi mới 8 tuổi.

Ở cuối phim, lúc ông nội sắp mất, Tuấn tự bắt xe lên huyện để đánh điện cho bố về nhìn mặt ông lần cuối. Trên đường đi, cậu biết tin bố đã qua đời từ một người bộ đội. Dù còn nhỏ tuổi, cậu tỏ ra hiểu chuyện, dặn người bộ đội giấu sự thật với ông nội.

Trịnh Lê Phong xuất hiện ở cuối phim.

Trịnh Lê Phong sinh năm 1976, nay là một trong những đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng. Anh đứng sau loạt dự án như Máy bay ký sự, Bản di chúc bí ẩn, Những ngày không quên, Trở về giữa yêu thương, Thông gia ngõ hẹp...

Các bộ phim của anh được khán giả yêu thích bởi đề tài gần gũi như tình yêu tuổi trẻ, hôn nhân gia đình, khai thác dưới góc nhìn hài hước và dí dỏm. Bên cạnh đó, anh còn là đạo diễn của nhiều chương trình truyền hình như Hành trình kết nối những trái tim.

Trịnh Lê Phong giờ là một đạo diễn có tiếng.

Năm 2023, anh được trao tặng giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục "Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc" với tác phẩm Anh có phải đàn ông không.