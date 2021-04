Sau 21 năm, Bức Tường mới lại làm liveshow ở trường Đại học Xây dựng

Sáng 8/4/2021, ban nhạc Bức Tường tổ chức buổi họp báo công bố liveshow Trở về. Theo đó, liveshow lần này của Bức Tường sẽ được tổ chức vào tối 17/4 tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Điều thú vị là cũng đúng ngày 17/4 của 21 năm trước, Bức Tường có liveshow đầu tiên cũng diễn ra tại trường Xây dựng. Vậy là sau 21 năm, các thành viên của ban nhạc đồng thời cũng là cựu sinh viên của trường sẽ trở về, hát tại đúng địa điểm mà họ từng được chào đón nồng nhiệt trước đó.

Ban nhạc Bức Tường trong buổi họp báo.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Tuấn Hùng, liveshow Trở về không chỉ là đêm nhạc đánh dấu mốc 26 năm ban nhạc Bức Tường hoạt động mà còn để kỷ niệm 5 năm ngày mất của thủ lĩnh Trần Lập.

Sinh thời, dù Trần Lập không phải là sinh viên của trường Đại học Xây dựng nhưng anh nhận được rất nhiều tình cảm từ ngôi trường này. Vậy nên, vị thủ lĩnh này từng nhiều lần bày tỏ mong muốn có một ngày được quay trở về với ngôi trường thân yêu, nơi đã nuôi dưỡng và nâng đỡ cho sự thành công của ban nhạc Bức Tường.

Theo tiết lộ của BTC, sân khấu của đêm nhạc Trở về được thiết kế mang tinh thần rock mạnh mẽ với biểu tượng chữ W. Ban nhạc Bức Tường lựa chọn thiết kế sân khấu chữ W để truyền tải các thông điệp: The Wall - tên khai sinh ban đầu của Bức Tường; Work - Làm việc, cống hiến; Win – Thành công; Way back home – Trở về nhà.



Guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ về đêm nhạc Trở về.

Trong đêm nhạc, Bức Tường sẽ điểm lại hành trình 26 năm hình thành và phát triển của ban nhạc thông qua những bản nhạc đã gắn liền với tên tuổi của nhóm. Từ những ca khúc đầu tiên như We are The Wall cho tới những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi người thủ lĩnh quá cố Trần Lập như Đường đến ngày vinh quang, Tiếng gọi, Tâm hồn của đá…

Và đặc biệt, Bức Tường cũng sẽ giới thiệu những ca khúc mới nhất trong album vừa phát hành năm 2020 Con đường không tên.

Phạm Anh Khoa sẽ tham gia đêm nhạc Trở về với tư cách khách mời.

Ngoài ban nhạc Bức Tường, đêm liveshow Trở về sẽ có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi đình đám trong làng nhạc rock như: Ca sĩ Phạm Anh Khoa, Nguyễn Việt Lâm và một số khách mời bí mật khác.

Đêm nhạc này cũng có sự góp mặt của con trai guitarisrt Trần Tuấn Hùng - Trần Nguyễn An Nguyên. An Nguyên là thành viên của ban nhạc Kháu - 1 trong số những khách mời đặc biệt của đêm nhạc Trở về.