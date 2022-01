Sát nhân hàng loạt ít được nhắc đến nhất trong lịch sử nước Mỹ: Sở hữu chỉ số IQ 'khủng'

Tuổi thơ sóng gió

Cha mẹ ly hôn từ khi Kemper còn nhỏ, hắn sống với người mẹ nghiện rượu tại bang Motana (Mỹ) và thường xuyên phải chịu đựng sự ngược đãi của bà.

Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ hắn đã nuôi dưỡng lòng hận thù cháy bỏng với mẹ ruột và thường xuyên có khuynh hướng bạo lực. Kemper từng giết những con mèo cưng khi chỉ mới 10 tuổi.

Lo ngại đứa con quái đản sẽ có những hành vi gây hại đến người khác, Clarnell (mẹ ruột Kemper) quyết định bắt hắn sinh hoạt dưới tầng hầm, tuy nhiên điều này dường như chỉ khiến Kemper ngày một thêm phẫn nộ với bà.

Năm 15 tuổi, gã tới sống với ông bà nội nhưng cũng không khá khẩm hơn, bởi bà nội Maude Kemper có tính cách y hệt với người mẹ mà hắn căm ghét.

Ngày 27/08/1964, vì một vụ xích mích, Kemper đã ra tay sát hại bà nội mình với ba phát súng vào đầu. Gã giấu xác bà, sau đó bình tĩnh đợi ông mình từ cửa hàng trở về rồi cũng dùng súng bắn chết ông.

Giải thích về lý do giết ông nội, hắn chỉ nói đơn giản do “không muốn ông đau đớn khi phát hiện ra vợ mình đã chết”.

Tiếp đó Kemper bình tĩnh gọi cho mẹ, thú nhận những gì mình đã làm và trong lúc bà báo cảnh sát, gã ung dung chờ đợi để “được” bắt về đồn.

Thiên tài bất hảo

Rùng mình trước những gì Kemper đã gây ra, cảnh sát địa phương lập tức đưa hắn tới bệnh viện Atascadero State.

Mặc dù bị chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng trước đó nhưng các bác sĩ không hề tìm ra dấu hiệu nào của bệnh tâm thần, thay vào đó họ phát hiện được Kemper sở hữu chỉ số IQ là 131 – cao hơn người bình thường đến 20 điểm.

Cảnh sát tự đắc vì đã bắt được một thanh niên bất hảo nhưng họ không ngờ việc để bị bắt có lẽ cũng là một kế hoạch được Kemper tính toán kĩ lưỡng, hành trình của một trong những tên sát nhân máu lạnh nhất nước Mỹ chỉ vừa mới bắt đầu.

Kemper với thân hình đồ sộ - vũ khí giúp hắn dễ dàng khống chế các nạn nhân (ảnh: Mirror)

Trong suốt 5 năm ở bệnh viện tâm thần Atascadero State, Kemper kết bạn với chính những bác sĩ của mình - thậm chí còn gây dựng lòng tin đến mức được trở thành trợ lý, giúp các bác sĩ phát triển và thực hiện những xét nghiệm chẩn đoán bệnh xã hội học.

Chính trong khoảng thời gian này, hắn đã lợi dụng thân phận trợ lý để đưa ra kết quả giả cho những bài trắc nghiệm tâm lý, từ đó thao túng đội ngũ bác sĩ.

Kemper cũng thừa nhận rằng gã học được rằng sau khi cưỡng hiếp thì nên giết luôn để xóa sổ nhân chứng từ những tên tội phạm hiếp dâm đã làm những bài kiểm tra tâm lý.

Năm 1969, vào sinh nhật lần thứ 21, Kemper được thả dựa trên kết quả của những bài kiểm tra tâm lý cho thấy gã gần như vô hại với xã hội.

Vì khi gây ra vụ án đầu tiên Kemper vẫn là trẻ vị thành niên, toàn bộ hồ sơ phạm tội đã bị xóa bỏ sau khi hắn đến tuổi trưởng thành.

Quỷ dữ sổ lồng

Được thả tự do, Kemper theo học tại một trường cao đẳng địa phương, nhưng hy vọng gia nhập quân đội của hắn tan vỡ với lý do ngoại hình không phù hợp, hắn quá cao to so với tiêu chuẩn.

Vô cùng thất vọng, Kemper đành phải làm một vài công việc ngắn hạn để kiếm tiền trang trải cuộc sống nhưng thường xuyên rơi vào tình trạng túng thiếu và phải tới ăn nhờ ở đậu mẹ mình.

Thời điểm phần ác quỷ trong Kemper hoàn toàn phá cũi sổ lồng là khi hắn được đảm nhận một công việc tại Bộ phận Đường cao tốc, được thoải mái tìm hiểu cặn kẽ về mỗi khu rừng hẻo lánh và từng tuyến đường vắng vẻ - nơi lý tưởng để thực hiện những hành vi tội ác vốn luôn quanh quẩn trong đầu tên sát nhân máu lạnh.

Năm 1972, một loạt tội ác ghê rợn của Kemper chính thức bắt đầu, hắn giết 8 người chỉ trong vòng 11 tháng, trong đó có 5 sinh viên đại học.

Lòng căm thù của Kemper đối với mẹ cuối cùng đã không thể kiềm chế: ngày 20/04/1972, đợi Clarnell ngủ say sau khi mệt nhoài ở bữa tiệc, đứa con bất hiếu đã dùng búa đè bà ngạt thở. Tiếp đến hắn thực hiện hàng loạt hành vi làm nhục thi thể để xả nỗi hận suốt bao năm.

Sau đó Kemper gọi người bạn thân của mẹ tới và ra tay nốt với bà. Gây án xong, gã còn không buồn giấu xác và lái xe đến bang Colorado.

Sau bốn ngày chờ đợi mà vẫn chưa nghe thấy tin tức gì về cái chết của Clarnell, Kemper đã bực tức gọi cảnh sát và ra đầu thú. Trong thời gian ngồi tù chờ xét xử, hắn từng hai lần định tự tử bằng cách rạch cổ tay nhưng bất thành.

Ngày 08/11/1973, sau 5 tiếng rưỡi cân nhắc, bồi thẩm đoàn đã phán Edmund Kemper tội giết người, lãnh án tù chung thân. Kỳ lạ thay, Kemper tỏ ra khá thích thú với cuộc sống trong tù và từ bỏ quyền được ân xá vào năm 1985.

