Sắp xuất xưởng chiếc Hyperloop siêu tốc độ, chạy nhanh đến mức đến Boeing 747 cũng phải "hít khói": Chỉ 35 phút, đi được 555 km

Hyperloop Transportation Technologies (gọi tắt là HyperloopTT) đã công bố thiết kế cho chiếc Hyperloop quy mô lớn đầu tiên được hoàn thiện, dự kiến ​​sẽ đưa hành khách từ Chicago (thành phố thuộc tiểu bang Illinois, Mỹ) đến thành phố Cleveland (bang Ohio, Mỹ) chỉ trong 35 phút qua một quãng đường dài 555 km.

Chiếc Hyperloop này sẽ đạt tốc độ tối đa là 750 dặm/giờ, tương đương 1.207 km/giờ. Nếu so với tốc độ bay nhanh nhất của chiếc Boeing 747 (đạt 988 km/giờ) thì Hyperloop vẫn nhanh hơn.

Hyperloop là phương thức vận chuyển hành khách (hoặc hàng hóa) bằng cảm ứng điện từ. Đây được xem là phương thức vận chuyển của tương lai. Và nó đang được HyperloopTT xây dựng dưới dạng nguyên mẫu ở Abu Dhabi (thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).

Đầu tháng 3/2021, HyperloopTT đã tiết lộ cửa van cách ly quy mô đầy đủ đầu tiên trên thế giới có thể chịu được lực lên tới 144 tấn. Các van 5 mét sẽ được đặt mỗi 12 km trên toàn hệ thống đường ray ống.

Ken Harrison, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của GNB KL Group đã hỗ trợ xây dựng, cho biết: 'Đây là một trong những van chân không lớn nhất từng được chế tạo và một trong những điều thực sự đáng kinh ngạc là lực mà van này có thể chịu được.'



Nếu thử nghiệm ở Abu Dhabi thành công, HyperloopTT sẽ lên kế hoạch "xuất xưởng" Hyperloop tại Mỹ năm 2023 và sẽ hoạt động vào năm 2028.

HyperloopTT công bố hình ảnh thiết kế về "đường ray" và trạm đón khách của Hyperloop. Ảnh: HyperloopTT

HyperloopTT cho biết: Các khoang tàu của Hyperloop có thể chở tổng cộng 164.000 hành khách mỗi ngày, khởi hành cứ sau 40 giây đến trung tâm được chỉ định.



Andres De Leon, Giám đốc điều hành của HyperloopTT, cho biết: 'Vỏ tàu và hệ thống được xây dựng bằng loại 'vật liệu an toàn nhất trên Trái Đất'. Hệ thống HyperloopTT vốn có tính bền vững và hoạt động mà không phát thải. Chúng tôi đã đi tiên phong trong công nghệ nhanh hơn, an toàn hơn và sạch hơn nhiều so với các phương thức vận tải hiện có theo thiết kế. Với những thiết kế thương mại hoàn chỉnh đầu tiên thuộc loại này, chúng tôi đã sẵn sàng xây dựng và sắp tới đi vào hoạt động".

Công ty Mỹ này dự kiến ​​sẽ triển khai các tuyến đường đầu tiên để kết nối thành phố Cleveland của bang Ohio với thành phố Chicago, bang Illinois. Đồng thời cũng đang khám phá việc mở rộng tuyến đường đến các nơi khác như Pittsburgh (bang Pennsylvania) và Thành phố New York (bang New York).

Thông báo của HTT chứng tỏ tầm nhìn xa của tỷ phú Elon Musk thành hiện thực. Vị tỷ phú người Mỹ gốc Nam Phi này lần đầu tiên đề xuất khái niệm Hyperloop vào năm 2013.



HyperloopTT được thành lập vào năm 2013 với mục tiêu giải quyết các vấn đề về giao thông vận tải, bao gồm cả giao thông và ô nhiễm. Từ đó, họ lấy cảm hứng từ Công ty Boring của Elon Musk và biến tầm nhìn thành hiện thực kỹ thuật số.

Hiện có một số công ty đang cạnh tranh để đưa công nghệ Hyperloop này vào cuộc sống, bao gồm công ty của Elon Musk; HyperloopTT; và Virgin Hyperloop One.



HyperloopTT không chỉ cung cấp hình ảnh về Hyperloop mà còn phát hành một đoạn video cho thấy các hệ thống hoàn chỉnh với một cảnh quan tuyệt đẹp trạm in-line cho du khách.



Mô hình Hyperloop đạt tốc độ 1.207 km trên giờ. Nguồn: HyperloopTT

