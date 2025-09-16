Sắp trình Chính phủ kế hoạch 'làm sống lại' các dòng sông chết

Ngày 16/8, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD-VCCI) tổ chức chương trình chia sẻ về phát triển bền vững với các cơ quan truyền thông về chủ đề tăng cường quản trị, bảo tồn tài nguyên nước .

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD - nhận định, quản trị tài nguyên nước là yêu cầu sống còn cho phát triển kinh tế, an ninh năng lượng và cả ổn định xã hội. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đủ năng lực tài chính, thiếu công nghệ, thiếu cơ chế hỗ trợ để theo kịp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ trình Chính phủ kế hoạch phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, trong đó ưu tiên “làm sống lại” các dòng sông chết.

50 năm qua, nhu cầu nước tăng gấp 3 lần do sự gia tăng dân số, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị hóa. Ông Nguyễn Minh Khuyến - Phó Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, Việt Nam đang đứng trước những thách thức về ô nhiễm nguồn nước , mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, mức đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia của Việt Nam hiện nay chỉ đạt mức 2/5 (nghĩa là đang gặp rủi ro). Trong khi đó, Indonesia đạt mức 3/5, Hàn Quốc và Úc đạt 4/5 - mức cao nhất thế giới năm 2020). Ông Khuyến cho rằng, an ninh nguồn nước chưa được quan tâm đúng mức.

Về giải pháp, ông Khuyến cho biết, thời gian tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung vào một số giải pháp trọng tâm: Phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là tại Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và công cụ điều hòa, phân bổ nguồn nước theo lưu vực.

Từ năm nay sẽ công bố kịch bản nguồn nước trên các lưu vực sông để nhiều địa phương chủ động kế hoạch khai thác, sử dụng, ưu tiên nước sinh hoạt cho người dân hằng năm; nghiên cứu các phương án tăng khả năng trữ, điều tiết nước và liên kết vùng, nhằm đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, bộ sẽ trình Chính phủ kế hoạch phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, trong đó ưu tiên “làm sống lại” các dòng sông chết. Bên cạnh đó, kế hoạch tiếp tục đầu tư công trình lớn để trữ nước, dâng, điều tiết mặn - ngọt, hồ chứa nước, công trình cấp nước sạch, chống ngập và hệ thống giám sát, cảnh báo hiện đại.

Ngoài ra, Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực nước để huy động nguồn lực xã hội; ưu tiên các dự án xử lý nước thải, phục hồi nguồn nước, rừng đầu nguồn và xây dựng hệ thống quan trắc - dữ liệu quốc gia. Cơ chế khuyến khích gồm ưu đãi thuế, tín dụng xanh và từng bước điều chỉnh giá nước, phí dịch vụ theo nguyên tắc thị trường.