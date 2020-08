Sao phim Ở nhà một mình: "Thân tàn ma dại" vì ma túy, tuổi 40 giờ ra sao?

Macaulay Culkin - ngôi sao "Ở nhà một mình" đã đón sinh nhật tuổi 40 vào ngày 26/8 vừa qua. Sau nhiều thăng trầm trong suốt gần 30 năm nổi tiếng, Macaulay Culkin được nhận xét có cuộc sống hạnh phúc và bình yên hơn những năm gần đây.

Cuộc sống giản đơn hiện tại của sao nhí nổi danh một thời là kết quả của chặng đường dài đấu tranh với ánh hào quang, tiền tài, những năm tháng ăn chơi trác táng với ma túy, rượu bia.

Thành danh Hollywood từ năm 10 tuổi

Macaulay Culkin sinh năm 1980 tại New York trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là Christopher Culkin - diễn viên của sân khấu kịch Broadway. Macaulay là con thứ 3 trong gia đình 7 anh chị em.



Trước khi Macaulay Culkin nổi tiếng, gia đình đông thành viên từng phải sống chật vật trong một căn hộ nhỏ với vỏn vẹn hai phòng ngủ. Năm 1995, với sự hóa thân xuất sắc trong vai Kevin McCallister - cậu bé vô tình bị gia đình bỏ quên ở nhà vào đêm Noel, Macaulay Culkin vụt sáng trở thành thần tượng của hàng triệu trẻ em.

Macaulay Culkin thuở nhỏ bên cha mẹ.

Thành công của Ở nhà một mình cũng giúp cậu bé 10 tuổi trở thành sao nhí đầu tiên có mức cát-xê triệu USD với vai Thomas trong My Girl năm 1991.

Từ 1990-1994 là thời điểm hoàng kim của Macaulay Culkin. Anh liên tục ghi dấu ở nhiều tác phẩm điện ảnh khác như The Good Son (1993), The Nutcracker (1993), Getting Evan with Dad (1994), Richie Rich (1995)…

Sở hữu bước đệm trải đầy hoa hồng nhưng những năm tháng về sau của Macaulay lại không hề suôn sẻ. Năm 15 tuổi, cuộc đời Macaulay Culkin xoay chuyển 180 độ với vô số những biến chuyển.

Năm 1994, bố mẹ Macaulay tuyên bố ly thân sau 20 năm chung sống. Mẹ nam diễn viên cáo buộc bố anh là người chồng "nghiện rượu, bạo hành và ngoại tình".

Năm 1995, bố mẹ Macaulay li dị, sao nhí nổi tiếng trở thành "món mồi béo bở" để cha mẹ tranh nhau nhận nuôi với mục đích là quản lý số tài sản khổng lồ của anh. Sau cùng, theo phán xét, Macaulay Culkin về ở với bố.



Tuy nhiên, cuộc sống của anh với cha cũng không hòa thuận, yên ấm. Macaulay từng gọi điện báo cảnh sát bắt cha mình khi bị ông yêu cầu dọn dẹp phòng riêng. Cũng trong tuổi dậy thì, Macaulay đã bắt đầu lao vào các cuộc tình chóng vánh, qua đêm trong khách sạn với bạn gái hơn tuổi....



Những sa ngã tuổi trẻ khiến Macaulay bỏ bê sự nghiệp diễn xuất. Từ sao nhí đang lên, anh đột ngột tuyên bố muốn sống "một cuộc sống đời thường" và biến mất khỏi Hollywood.

Tuổi trẻ sa ngã, tuột dốc vì ma túy, nghiện ngập

Năm 1998, khi mới 18 tuổi, Macaulay đã tuyên bố kết hôn với nữ diễn viên Rachel Miner. Vậy nhưng chỉ sau 2 năm chung sống, cặp đôi đã ly hôn vì bất đồng quan điểm sống. Trong khi Rachel muốn cả hai cùng dành thời gian cho việc chăm sóc gia đình thì Macaulay lại muốn quay lại sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2002, anh hẹn hò với “thiên nga đen” Mila Kunis. Cặp đôi gắn bó với nhau suốt 8 năm, đến năm 2010.



Macaulay Culkin bên Rachel Miner.

Anh từng hẹn hò với Mila Kunis.

Trong thời gian hẹn hò Mila Kunis, Macaulay liên tục dính vào lùm xùm sử dụng chất cấm. Thay vì bắt đầu lại sự nghiệp diễn xuất, năm 2004, anh bị cảnh sát bắt quả tang mang theo 17,3g cần sa, 16,5mg Alprazolam (một loại thuốc an thần gây ức chế thần kinh trung ương) và 32mg Clonazepam (thuốc an thần có khả năng gây nghiện).

Theo đó, nam diễn viên phải nộp phạt 4.000 USD (gần 93 triệu đồng) và vào trung tâm cai nghiện, hưởng án treo 3 năm.



Năm 2012, National Enquirer cáo buộc nam diễn viên tiêu 6.000 USD (khoảng 139 triệu đồng) mỗi tháng cho thuốc gây nghiện.



Macaulay Culkin còn phung phí tài sản của mình cho những cuộc vui, thử sức với vai trò DJ, chơi bời ở các hộp đêm tại New York.

Phóng viên thường xuyên ghi nhận được hình ảnh của Macaulay Culkin trong bộ dạng không khác gì những người vô gia cư, râu tóc để dài không được chăm sóc, quần áo cũ kỹ, bẩn thỉu.



Cuộc sống bê tha của Macaulay khiến năm 2014, anh bị đồn qua đời do sốc thuốc. Nam diễn viên sau đó phải đăng ảnh lên mạng xã hội để "chứng minh" mình vẫn còn sống.

Tuổi 40 tích cực, lạc quan

Vượt qua nhiều khó khăn trong quá khứ, Macaulay những năm gần đây tích cực cai nghiện để quay lại màn ảnh nhỏ.

Tháng 7/2017, anh tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chú ý khi công khai hẹn hò với cựu ngôi sao Disney Brenda Song. Kể từ khi hẹn hò với Brenda Song, Macaulay được nhận xét ngày càng hồng hào khỏe mạnh, không còn dáng vẻ gầy gò hốc hác như xưa.

Chia sẻ với Esquire, nam diễn viên nổi tiếng một thời nói, cả hai thậm chí đã xem xét đến việc kết hôn để xây dựng tổ ấm nhỏ.

Macaulay Culkin bên Brenda Song.

"Chúng tôi đang xem xét việc đó và chọn thời điểm phù hợp, vì không có gì tuyệt hơn một ngày, người phụ nữ của bạn bước vào phòng và nói: "Anh yêu, em đang mang thai"", anh chia sẻ.

Không chỉ có mối quan hệ gắn bó với bạn gái hiện tại, Macaulay Culkin cũng rất thân thiết với con gái đỡ đầu - Paris Jackson - con gái út của ngôi sao quá cố Michael Jackson.

Hiện tại, Macaulay tích cực xuất hiện trong cách show giải trí. Trang cá nhân của nam diễn viên cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường vui vẻ, lành mạnh.



Trải qua những năm tháng thăng trầm, Macaulay Culkin hiện tại không thể lấy được ánh hào quang năm xưa. Tuy nhiên, người hâm mộ hy vọng anh vẫn giữ được cuộc sống thoải mái, bình yên hiện tại.

Macaulay Culkin chăm chỉ chụp ảnh tạp chí, tham gia show truyền hình ở tuổi 40.