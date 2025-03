Sao phim "Avatar" giành giải Oscar: Mẹ 3 con vẫn giữ được vóc dáng thon thả khiến ai cũng phải mê mẩn

Giải thưởng này không chỉ là sự công nhận cho tài năng của nữ diễn viên mà còn là phần thưởng cho 25 năm làm việc chăm chỉ của cô, khẳng định vị thế của Zoe Saldaña là "bảo chứng cho phim ảnh và truyền hình". Đó là bởi vì Zoe Saldaña hiện là nữ diễn viên duy nhất trong lịch sử đã đóng vai chính trong 4 bộ phim điện ảnh và phim truyền hình đều đạt được thành tích nổi bật, với doanh thu phòng vé toàn cầu trên 2 tỷ USD, bao gồm Avatar năm 2009, Avengers: Infinity War năm 2018, Avengers: Endgame năm 2019 và Avatar: The Way of Water năm 2022.

May mắn không phải là yếu tố then chốt. Đằng sau thành công của mình, Zoe Saldaña cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức và nỗ lực. Sự tự giác và kiên trì của cô không chỉ thể hiện qua diễn xuất mà còn ở vóc dáng duyên dáng không chút mỡ thừa. Về cơ bản, cô không có dấu hiệu lão hóa. Nhưng thực tế, năm nay cô đã 46 tuổi và là mẹ của ba đứa con!

Dưới đây là 3 bí quyết của cô nàng để giữ được vóc dáng và vẻ ngoài trẻ trung, năng động đến vậy.

1. Yêu thích thể thao

Zoe Saldaña có thể được coi là một người cuồng thể thao. Cô đã có thói quen và hứng thú với thể thao từ khi còn nhỏ. Cô đã học múa ba lê từ năm 11 tuổi và từng nhắc đến trong một cuộc phỏng vấn rằng cô đã từng cố gắng tập múa ba lê liên tục trong sáu giờ. Bởi vì ba lê không chỉ là sở thích của cô, mà còn là "cuộc sống thứ hai" của cô. Ba lê đã là một phần cuộc sống của cô trong suốt mười năm, đồng hành cùng cô qua những thăng trầm của tuổi thơ.

Cả trong phim lẫn ngoài đời thực, Zoe Saldaña cũng rất thích tập thể dục và thể dục nhịp điệu. Cô đã từng công khai tiết lộ lịch trình tập luyện của mình trên mạng xã hội: ngay cả khi cô đã hoàn thành chương trình thể dục cường độ cao vào ngày hôm đó, cô vẫn sẽ tập aerobic đơn giản khi trở về nhà để rèn luyện cơ thể và cơ bắp ở mọi khía cạnh.

2. Chế độ ăn uống tự nhiên và hữu cơ

Tập thể dục cường độ cao thường đi kèm với nhu cầu thèm ăn lớn, nhưng Zoe Saldaña cho biết cô không thích carbohydrate và thường thích chọn các thành phần thô tự nhiên, hữu cơ. Mỗi bữa ăn và bữa ăn nhẹ cũng bao gồm rất nhiều rau xanh. Cô cũng có thói quen xay rau thành nước ép rau và rau.

3. Nguyên tắc ăn kiêng 8/2

Thoạt nhìn, chế độ ăn tự nhiên và hữu cơ có vẻ nhạt nhẽo, và việc duy trì chúng trong thời gian dài đòi hỏi một ý chí mạnh mẽ. Nếu bạn không cẩn thận, bạn rất dễ bỏ cuộc và mất hết mọi nỗ lực. Zoe Saldaña đã từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn rằng tiền đề chính của bất kỳ phương pháp giảm cân nào là phải xem xét đến sức khỏe của chính mình. Nếu bạn muốn duy trì một cơ thể thon thả, bạn chắc chắn không thể chỉ ăn kiêng, hoặc thậm chí kiểm soát bản thân trong một thời gian dài, hoặc ép buộc bản thân phải kìm nén ham muốn ăn uống khi bạn thèm ăn.

Zoe Saldaña chia sẻ rằng cô chủ yếu tuân theo "nguyên tắc ăn kiêng 80/20": 80% thời gian cô kiểm soát chế độ ăn uống của mình. Chế độ ăn uống hàng ngày của cô chủ yếu dựa trên protein và thực phẩm không chứa gluten. Cô cố gắng sử dụng ít dầu, ít muối và các loại thực phẩm nguyên bản, chẳng hạn như ức gà và cá nướng.

20% thời gian còn lại là thời gian thưởng, trong thời gian đó bạn có thể chọn thực phẩm mình muốn ăn một cách điều độ. Nếu thèm ăn thứ gì đó, cô ấy sẽ chọn những món ăn vặt tự nhiên, hữu cơ như quả việt quất, cà rốt... cố gắng hết sức để không gây gánh nặng cho cơ thể.

Nguồn và ảnh: HK01

Mỹ Diệu