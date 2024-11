Sao nữ Vbiz gặp lừa đảo, thái độ thách thức và thủ đoạn của kẻ lạ gây bức xúc

Thời gian qua, hàng loạt chiêu thức lừa đảo tinh vi nở rộ dẫn dụ khiến nhiều người nhẹ dạ rơi bẫy. Vào ngày 8/11, diễn viên Thanh Trúc đã chia sẻ bài viết tiết lộ bản thân cũng chính là nạn nhân của vụ lừa đảo giả mạo người giao hàng.

Cô chia sẻ về quá trình bị kẻ giả mạo shipper dẫn dụ: "Ngay lúc mình ẵm con thì có người gọi điện thoại, chị ơi chị cái số tiền hôm bữa chị chuyển tiền như thế nào. Em quên rồi. Chị ơi chị chuyển nhầm vào số tài khoản của công ty chứ không phải của em. Bây giờ chị nhấp vào đường link rồi báo với họ hủy thẻ hội viên và hoàn tiền về cho mình". Tuy nhiên, vì may mắn nhận ra thủ đoạn quen thuộc nên Thanh Trúc đã không bị mất tiền.

Đáng chú ý, sau khi bị phát hiện, kẻ gian này còn ngang nhiên đáp trả và có thái độ thách thức với nữ diễn viên 8x: "Chị làm gì vậy, em lừa gì chị đâu. Em sợ chị quá cơ. Mày ngon thì tao tới nhà mày rồi. Tao ở cách nhà mày 500 mét". Trong quá trình dẫn dụ nhằm tạo niềm tin, cô cho biết kẻ mạo danh shipper liên tục nói lời lẽ nhẹ nhàng thuyết phục, trình bày hoàn cảnh để đánh vào tâm lý.

Thanh Trúc lên tiếng cảnh báo vụ việc lừa đảo, mạo danh người giao hàng

Nữ diễn viên công khai đoạn tin nhắn bị dẫn dụ nhằm mục đích nhấn vào đường link lạ để chiếm đoạt tài sản

Khi bị phát hiện, kẻ lừa đảo này còn ngang nhiên có thái độ thách thức

Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, thời gian qua đã có không ít người sập bẫy shipper giả mất hàng chục triệu đồng, thậm chí có người còn bị nhóm đối tượng dẫn dắt truy cập vào đường link và làm theo hướng dẫn, sau đó hack sạch tiền trong tài khoản.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những yêu cầu chuyển khoản đột ngột và không rõ ràng, có tính chất “thúc ép” chuyển tiền ngay thì nên xác nhận lại với người bán hàng qua các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn do người lạ gửi đến. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ mình bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cáo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời giải quyết.

Thời gian qua, thủ đoạn giả shipper lừa đảo, hack tài khoản người mua hàng nở rộ (Hình minh họa)

Diễn viên Thanh Trúc là gương mặt quen mặt với khán giả truyền hình, từng góp mặt trong hơn 50 bộ phim với nhiều vai diễn viên khác nhau. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua các dự án: Tình án, Những đóa ngọc lan, Trà táo đỏ, Trần Trung kỳ án, Giấc mơ biển, Nghiệp sinh tử...

Đầu năm 2023, Thanh Trúc gây chú ý khi thông báo tạm gác lại công việc diễn xuất khoảng 2 năm để tập trung lo việc cá nhân. Theo nữ diễn viên, trong 2 năm vắng bóng, cô sẽ dành thời gian cho cuộc sống gia đình, đặc biệt là sinh con.

Cùng thời điểm, Thanh Trúc khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đã đăng ký kết hôn. Mặc dù không công khai danh tính bạn đời nhưng diễn viên sinh năm 1986 cho biết, đối phương sống có trách nhiệm và xứng đáng với sự hy sinh của cô suốt nhiều năm qua.

