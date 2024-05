Sao nữ Vbiz bị mời rời khỏi thảm đỏ show Đỗ Long khẳng định bị chen hàng, làm rõ thái độ với BTC

Nhiều mỹ nhân Việt đã đổ bộ thảm đỏ sự kiện của nhà thiết kế Đỗ Long vào tối 26/5. Tại khu vực thảm đỏ, một sự cố khiến nhiều người chú ý chính là diễn viên Yaya Trương Nhi bị mời rời khỏi dù đang chụp ảnh. Theo đó, nguyên nhân là do nhiều khách mời xuất hiện cùng lúc, dẫn đến việc cổng vào của sự kiện bị kẹt khá đông người. Thời điểm đó, một nhân viên trong ban tổ chức đã yêu cầu Yaya Trương Nhi di chuyển, tiếp tục vào trong chụp ảnh nếu muốn.

Đến sáng 27/5, nữ diễn viên đã lên tiếng để rõ sự việc và tiết lộ thái độ với ban tổ chức. Yaya Trương Nhi thừa nhận tình hình là thảm đỏ khi đó rất đông người, sảnh đón khách nhỏ nên chính cô cũng bị chen hàng một chút. Thời điểm bị mời đi, cô có cảm xúc bình thường nhưng khi xem lại clip và đọc bàn tán của mọi người thì thấy hơi lúng túng nên quyết định lên tiếng. Giữa lúc nhiều người cho rằng cách xử lý của ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp thì Yaya Trương Nhi cho biết cô thông cảm chứ không trách, đồng thời chúc mừng vì show đã diễn ra thành công.

Cụ thể, Yaya Trương Nhi nói: "Theo khách quan Nhi nghĩ là trong lúc đó có thể do giao thông ngay sảnh quá ùn tắc, lúc đứng chờ vào chụp Nhi còn bị chen chút 1 tí vì sảnh cũng khá nhỏ để chứa lượng khách rất đông tại sự kiện đêm qua. Có thể anh chị em ekip không phản ứng kịp nên đã khiến khán giả hiểu nhầm, Nhi cảm ơn khán giả đã quan tâm Nhi".

Yaya Trương Nhi cho biết thời điểm xảy ra sự cố bị mời đi thì thảm đỏ rất đông. Nữ diễn viên thông cảm với ban tổ chức nên cũng thoải mái thực hiện theo yêu cầu di chuyển vào bên trong

Yaya Trương Nhi vẫn thoải mái đăng ảnh check in, chúc mừng NTK Đỗ Long có một show diễn thành công

Được biết tại sự kiện này, ban tổ chức đã đặt 2 khu vực thảm đỏ để khách mời có thể thuận lợi check in. Tuy nhiên, thảm đỏ ở cổng vào gặp tình trạng rối ren do nhiều sao Việt, người hâm mộ, phóng viên... đổ vể vào giờ cao điểm. Theo ghi nhận của chúng tôi nhiều mỹ nhân đang diện váy áo cồng kềnh cũng phải xếp hàng chờ đợi. Trong lúc Yaya Trương Nhi đứng ở tâm điểm thảm đỏ thì một người bất ngờ nói to: "Team chụp ảnh nhanh nhanh giúp chị đi, ở phía sau đang đông lắm".

Vài giây sau, một người trong ban tổ chức đã chủ động bước xuống để mời Yaya Trương Nhi rời khỏi thảm đỏ cho Jun Vũ bước lên. Trước tình huống này, Yaya Trương Nhi có biểu cảm khá bối rối, ngơ ngác nhưng cũng thực hiện theo yêu cầu di duyển vào bên trong. Ekip vừa nắm tay dìu nữ diễn viên vào trong vừa nói: "Bên trong còn một khu vực backdrop nữa, em vào trong chụp tiếp".

Yaya Trương Nhi bị mời đi, phía sau Jun Vũ và diễn viên Khánh Vân cũng đang xếp hàng chờ đợi bước lên thảm đỏ

Yaya Trương Nhi đặt chân vào showbiz Việt từ năm 17 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó cô tiếp tực tham gia các dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh như: Nhà có 5 nàng tiên, Âm mưu giày gót nhọn, Tèo em, Quý tử bất đắc dĩ… Người đẹp từng thể hiện tài năng rap, sáng tác, DJ trong gameshow Trời sinh một cặp. Yaya Trương Nhi còn được biết đến qua mối tình thị phi với Lương Bằng Quang.

Những năm gần đây, Yaya Trương Nhi ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Vào năm 2022, nữ diễn viên cho biết tập trung học tiếng Anh tại Đại học RMIT để chuẩn bị sang Mỹ casting phim. Cô cho biết không muốn trở thành diễn viên kiểu "bình hoa di động" nên luôn tích cực rèn luyện kỹ năng diễn xuất và thử sức với những cơ hội mới.