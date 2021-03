Sao nữ gốc Việt xuất hiện trong bom tấn tỉ đô của Hollywood hiện ra sao?

Bước đột phá đến với Kelly Marie Tran khi cô thủ vai Rose Tico - nữ chiến binh phe Kháng chiến trong "Star Wars: The Last Jedi" và "Star Wars: The Rise of Skywalker". Việc trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên nhận vai lớn trong Star Wars giúp tên tuổi Kelly Marie Tran nhận được sự chú ý lớn.