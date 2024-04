Theo Fox News, diễn viên Matthew Underwood - người được biết đến với vai diễn trong series sitcom Zoey 101 - mới đây đã tiết lộ từng bị quấy rối tình dục bởi người đại diện năm 19 tuổi. Chính sự việc này sau đó đã khiến anh quyết định rời kinh đô điện ảnh Hollywood và chấm dứt sự nghiệp diễn xuất hứa hẹn của bản thân.

Matthew Underwood tiết lộ quyết định rời Hollywood năm 19 tuổi sau khi bị quản lý quấy rối tình dục.

Nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: " Tôi đã bị quấy rối và tấn công bởi người đại diện của mình. Kẻ đó đã dành khá nhiều thời gian để tạo sự tin tưởng với tôi, như một người bạn và người hướng dẫn. Một lần nữa, sự tin tưởng của tôi đã bị phản bội. Tôi đã báo cáo sự việc đó với công ty và khiến anh ta đã bị sa thải. Tuy nhiên, người này hiện vẫn hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí. Trải nghiệm này khiến tôi rời xa Los Angeles và ngừng theo đuổi nghề diễn xuất ".

Chia sẻ của Matthew Underwood được đưa ra khi Hollywood đang rúng động trước những bê bối tình dục mới được tiết lộ. Cụ thể, bộ phim tài liệu Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV mới ra mắt tại Mỹ và thu hút đông đảo sự chú ý. Dự án vén màn nhiều câu chuyện hậu trường xoay quanh những bộ phim đình đám cho trẻ em đầu thập niên 2000. Trong đó, 2 thành viên trong đoàn phim Zoey 101 là Dan Schneider và Brian Peck bị nhiều sao nhí tố cáo là những kẻ ấu dâm.

Matthew Underwood (phải) và dàn sao Zoey 101.

Nam diễn viên không tiết lộ danh tính của người quản lý. Tuy nhiên, anh cũng khẳng định bản thân chưa gặp trải nghiệm xấu nào khi tham gia dự án Zoey 101 . Tuy nhiên, cựu diễn viên hy vọng Dan Schneider và Brian Peck sẽ nhận được những bài học thích đáng về những sai lầm của họ.

Matthew Underwood từng đảm nhận vai Logan Reese trong series ăn khách Zoey 101 từ năm 2005 - 2008. Tuy nhiên, nam diễn viên bất ngờ biến mất khỏi Hollywood một cách bí ẩn sau bộ phim Reality Horror Night (2009) mà không tiết lộ lý do. Matthew cho biết vẫn đam mê nghề diễn nhưng không tham vọng trở lại với showbiz. Thỉnh thoảng, anh nhận lời đóng một số phim ngắn và MV ca nhạc của bạn bè. Năm ngoái, nam diễn viên nhận lời tham gia series Zoey 102 - dự án phim điện ảnh hậu truyện của Zoey 101.

Dù vắng mặt khỏi showbiz gần 15 năm, Matthew Underwood vẫn được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Nam diễn viên hiện có gần 250 nghìn người theo dõi trên Instagram. Anh cũng cho biết hiện muốn thử sức với nghề đạo diễn thay vì đóng phim như trước.