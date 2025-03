Sáng chế lò đốt chất thải rắn nguy hại

Sản phẩm lò đốt chất thải rắn không gây hại cho môi trường.

Đốt rác thải không có khói độc

GS.TS Trịnh Văn Tuyên, Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường cho biết, hiện nay, công tác xử lý chất thải y tế vẫn đang là vấn đề nan giải, việc xử lý còn nhiều khó khăn bất cập và cần được quan tâm.

Chất thải từ các hoạt động khám chữa bệnh, xét nghiệm, phẫu thuật, nghiên cứu,… chứa những yếu tố nguy hại sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người và môi trường nếu không được thu gom, phân loại và xử lý đúng cách.

Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường đã nghiên cứu, chế tạo thành công và đưa Lò đốt chất thải rắn nguy hại VHI-18B vào sử dụng trong nhiều lĩnh vực, trọng tâm là lĩnh vực y tế.

Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế VHI-18B được thiết kế trên cơ sở áp dụng nguyên lý đốt đa vùng hiện đang được sử dụng ở các nước tiên tiến trên thế giới. Hệ thống này được thiết kế gồm hai buồng đốt; sơ cấp và thứ cấp, tổ hợp Xyclon xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ ướt.

Chất thải rắn y tế được đưa vào buồng đốt sơ cấp để đốt và duy trì ở nhiệt độ 500°C - 800°C. Không khí được cấp liên tục cho quá trình đốt thiêu huỷ rác. Khói từ buồng đốt sơ cấp (sản phẩm cháy chưa hoàn toàn, chứa nhiều bụi và các chất độc hại) được hoà trộn với không khí theo nguyên lý vòng xoáy và được đưa vào buồng đốt thứ cấp.

Tại buồng đốt thứ cấp, các sản phẩm cháy chưa hoàn toàn (chứa cả dioxin và furan) tiếp tục được phân huỷ và đốt cháy ở nhiệt độ cao (900°C – 1.200°C) với thời gian lưu cháy đủ lớn (2 giây).

Khói từ buồng đốt thứ cấp được dẫn qua hệ thống giảm nhiệt và được xử lý bằng phương pháp hấp thụ với dung dịch kiềm, đảm bảo khí thải đạt quy chuẩn QCVN 02:2012/BTNMT về lò đốt chất thải rắn y tế.

“Ưu điểm đặc trưng của lò đốt chất thải rắn VHI-18B là đốt đa vùng, đáp ứng yêu cầu nhiệt độ cao, xáo trộn mạnh, thời gian lưu cháy dài vì vậy hiệu suất đốt cháy rác thải, thiêu hủy dioxin và furan cao.

Thành lò được xây bằng gạch Sa mốt A, cách nhiệt bằng bông khoáng chịu nhiệt cao và vỏ lò làm bằng vật liệu inox SUS 304 nên khi đang đốt ở nhiệt độ cao nhưng kiểm tra bên ngoài vỏ lò vẫn mát. Luôn duy trì áp suất âm trong lò nên khi lò đang hoạt động vẫn có thể mở cửa nạp mẻ rác mới”, GS.TS Trịnh Văn Tuyên chia sẻ.

Hệ thống xử lý khí thải của lò kết hợp với trao đổi nhiệt để loại trừ triệt để bụi, kim loại nặng và các khí độc hại (NO, SO, HCI, HF…), làm lạnh nhanh khí thải xuống dưới 200 độ C tránh tái sinh dioxin, đồng thời nung nóng không khí cấp cho lò, nhằm giảm thiểu việc tiêu hao nhiên liệu.

Khói thải ra sau khi xử lý không màu, không mùi, không gây ô nhiễm môi trường, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2012/BTNMT về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế (đã được các cơ quan chức năng kiểm định). Lượng tro trơ còn lại rất ít, được mang đi chôn lấp hoặc đổ thải như chất thải rắn thông thường.

Phù hợp đốt các chất thải độc hại

GS.TS Trịnh Văn Tuyên cho biết, hệ thống có chế độ điều khiển tự động chu kỳ đốt, nhiệt độ và các thiết bị kèm theo nên việc vận hành tương đối đơn giản, an toàn. Có nhiều loại lò đốt công suất phù hợp với lượng chất thải của từng cơ sở bệnh viện.

Có chế độ làm việc hiệu quả nên tiết kiệm nhiên liệu, do vậy chi phí xử lý thấp. So với các thiết bị ngoại nhập, lò đốt VHI-18B có giá thành thiết bị thấp hơn (chỉ bằng một phần ba hoặc 50% so giá nhập khẩu). Sản phẩm được bảo hành miễn phí 12 tháng sau khi chuyển giao, bảo trì lâu dài theo yêu cầu.

Lò đốt chất thải rắn nguy hại VHI-18B được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, thích hợp cho việc xử lý chất thải rắn y tế; Chất thải rắn của các trung tâm nghiên cứu và điều trị thú y; Chất thải rắn độc hại của các nhà máy, xí nghiệp và khu công nghiệp (bã thải sơn, mực in, cao su, da giầy…).

Hiện nay, lò đốt VHI-18B đã được chuyển giao và lắp đặt cho hơn 50 cơ sở, bệnh viện các tuyến ở trong và ngoài nước như bệnh viện của các tỉnh: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum, Ninh Thuận, Đồng Tháp, lò đốt chất thải rắn công nghiệp Nhà máy in tiền quốc gia, lò thiêu gia cầm Công ty Cổ phần Japfa Comfeed Việt Nam, lò đốt chất thải rắn y tế Bệnh viện Hữu nghị Luang Prabang và khu bãi thải Vientiane tại Lào.

Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường đã hoàn toàn làm chủ công nghệ Lò đốt chất thải rắn y tế, tính nội địa hóa cao, chi phí thấp hơn nhập ngoại. Thời gian chế tạo và lắp đặt chỉ trong vòng 1 tháng.