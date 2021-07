Sáng 29/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.821 ca mắc Covid-19 mới

Cụ thể, các ca mắc ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh (1.715 ca), Bình Dương (406 ca), Long An (179 ca), Đồng Nai (159 ca), Tây Ninh (139 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (52 ca), Đắk Lắk (37 ca), Vĩnh Long (31 ca), Khánh Hòa (18 ca), Kiên Giang (18 ca), Phú Yên (15 ca), Đồng Tháp (15 ca), An Giang (10 ca), Hậu Giang (8 ca ), Cần Thơ (6 ca), Nghệ An (4 ca), Bình Định (3 ca), Bạc Liêu (2 ca), Đắk Nông (2 ca), Lạng Sơn (1 ca), Hà Nội (1 ca).



Tính đến sáng ngày 29/7, Việt Nam có 123.640 ca mắc trong đó có 2.207 ca nhập cảnh và 121.433 ca mắc trong nước.



Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 119.863 ca, trong đó có 24.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 05/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nam Định. Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị.

Trong ngày có 307.273 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 5.321.839 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.825.209 liều, tiêm mũi 2 là 496.630 liều.



Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch Covid-19 ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng của Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.



TP. Hồ Chí Minh thành lập thêm 4 Bệnh viện dã chiến để thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19, với tổng số 10.400 giường. Đến nay, toàn Thành phố hiện có 37 bệnh viện thu dung, điều trị bệnh nhân với công suất khoảng 55.000 giường bệnh được chia thành 5 tầng tháp với vai trò, nhiệm vụ khác nhau.

Ngày 28/7, Bệnh viện Dã chiến số 16 của Thành phố chính thức đi vào hoạt động với quy mô gần 3.000 giường sau 20 ngày xây dựng. Trong ngày đầu tiên, Bệnh viện có gần 700 giường, hai ngày tới sẽ nhận bàn giao tiếp 500 giường, số giường còn lại hoàn thành vào đầu tháng 8/2021.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành lập thêm 9 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 với tổng cộng 1.790 giường bệnh.