Sáng 10/10: Giá vàng thế giới sập mạnh, giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (10/10), nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM điều chỉnh giá vàng miếng xuống còn 140,5 - 142 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn tại Mi Hồng cũng hạ nhiệt đáng kể, hiện ở mức 137,2 - 139 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tính đến thời điểm hiện tại, các thương hiệu vàng lớn khác chưa có sự điều chỉnh giá so với ngày hôm qua. Giá vàng miếng tại doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, Công ty SJC duy trì quanh mốc 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn dao động ở các mức: Bảo Tín Minh Châu 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng; PNJ 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng; SJC 136,8 - 139,5 triệu đồng/lượng; DOJI 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện ở mức khoảng 3.990 USD/ounce. Theo các chuyên gia Kitco News, giá vàng đã giảm 69,5 USD so với mốc đỉnh lịch sử từng ghi nhận, tương đương 1,71%. Đây là đợt điều chỉnh mạnh nhất kể từ ngày 11/8, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và đồng USD mạnh lên.

Đà bán tháo một phần đến từ việc nhu cầu trú ẩn an toàn giảm, sau khi có thông tin về các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Cùng lúc, đồng USD tăng 0,50%, lên mức cao nhất trong hai tháng là 99,39 điểm. Việc đồng bạc xanh phục hồi thường gây áp lực giảm lên giá vàng, do khiến kim loại quý này trở nên đắt hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tuy vậy, giới phân tích cho rằng đợt giảm giá này chủ yếu là hoạt động chốt lời hơn là sự thay đổi căn bản trong xu hướng tăng của vàng. Việc giá kim loại quý tạm thời vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce đã kích hoạt lực bán tự nhiên từ các nhà giao dịch muốn hiện thực hóa lợi nhuận. Lịch sử cho thấy những đợt điều chỉnh mạnh sau khi đạt mốc kỹ thuật thường thu hút lực mua quay trở lại, khi các nhà đầu tư tìm kiếm điểm vào thị trường thuận lợi hơn.

Dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council) cho thấy sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các tổ chức tài chính đang là động lực chính thúc đẩy đà tăng của vàng. Các quỹ ETF vàng vật chất trên toàn cầu đã ghi nhận dòng vốn kỷ lục trong quý III, thu hút 26 tỷ USD đầu tư mới, riêng tháng 9 là mức dòng vốn hàng tháng lớn nhất trong lịch sử. Nhà đầu tư Bắc Mỹ dẫn đầu xu hướng này với 16,1 tỷ USD, đánh dấu quý III cao nhất và quý lớn thứ hai từng được ghi nhận tại khu vực. Các quỹ châu Âu đóng góp thêm 8,2 tỷ USD, chỉ thấp hơn 74 triệu USD so với kỷ lục quý I/2020, trong khi thị trường châu Á ghi nhận dòng vốn khiêm tốn hơn ở mức 1,7 tỷ USD.

Những dòng vốn mạnh mẽ này đã đẩy tổng tài sản quản lý (AUM) của các quỹ ETF vàng toàn cầu lên 472 tỷ USD vào cuối quý, tăng 23% so với quý trước. Tổng lượng nắm giữ vàng tăng 6%, đạt 3.838 tấn, tiến sát mức đỉnh 3.929 tấn hồi tháng 11/2020.

Sự gia tăng tham gia của nhà đầu tư cá nhân thông qua các quỹ ETF mang đến cả cơ hội và thách thức cho giới quan sát thị trường. Dòng vốn này phản ánh sự mở rộng quan tâm vượt ra ngoài nhóm tổ chức và ngân hàng trung ương truyền thống. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cá nhân thường có độ nhạy cảm cao với biến động giá và dễ điều chỉnh vị thế nhanh chóng, trái ngược với nhà đầu tư tổ chức vốn có tầm nhìn dài hạn và ít phản ứng trong giai đoạn biến động.

Sự hứng khởi quá mức từ nhóm nhà đầu tư cá nhân cũng cần được theo dõi cẩn trọng, bởi lịch sử cho thấy các làn sóng tham gia ồ ạt của nhà đầu tư nhỏ lẻ thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của các chu kỳ tăng giá, và có thể báo hiệu khả năng điều chỉnh sắp tới. Xu hướng “đến muộn trong bữa tiệc” của nhà đầu tư nhỏ lẻ đã được ghi nhận ở nhiều loại tài sản và chu kỳ thị trường khác nhau.

Dẫu vậy, các yếu tố nền tảng hỗ trợ cho kim loại quý vẫn vững chắc: lo ngại lạm phát kéo dài, chính sách tiền tệ khó lường, căng thẳng địa chính trị vượt ra ngoài khu vực Trung Đông, và xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương tiếp tục là động lực quan trọng. Miễn là các yếu tố này chưa thay đổi, vàng và bạc vẫn có triển vọng thiết lập những mức đỉnh mới, dù nhà đầu tư cần lưu ý mức biến động lớn hơn khi dòng vốn cá nhân tăng mạnh.

Trong bối cảnh hiện nay, dù có thể xuất hiện các điều chỉnh ngắn hạn mang tính kỹ thuật, nhưng lập luận chiến lược cho việc nắm giữ kim loại quý vẫn hấp dẫn. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên coi các đợt giảm giá như cơ hội tích lũy trong xu hướng tăng dài hạn, đồng thời theo dõi sát sự thay đổi trong cơ cấu nhà đầu tư và tác động của nó đến diễn biến giá trong ngắn hạn.