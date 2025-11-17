Sản xuất tới 250 xe tăng T-90M và 150 chiếc T-80BVM mỗi năm

Tổ hợp công nghiệp quân sự Nga hiện có khả năng sản xuất tới 250 xe tăng T-90M Proryv tại nhà máy Uralvagonzavod và tới 150 chiếc T-80BVM tại Omsktransmash.

Trong trường hợp này, cần phải xem xét không chỉ tốc độ bàn giao xe tăng, mà còn cả số lượng đơn vị Quân đội Nga tiếp nhận những xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) này.

Việc khái quát hóa các thông số có thể cho thấy rằng ở Nga, nhìn chung, quá trình "phục hồi lực lượng xe tăng" hiện đang được tiến hành. Đây là logic của các chuyên gia thuộc hãng phân tích Janes, và họ đưa ra các lập luận sau.

Nếu so sánh các số liệu của năm 2022 và 2025, số lượng xe tăng T-72B3 mà Nga có thể tiếp nhận đã giảm từ 1.200 xuống còn 1.100 chiếc, trong khi đối với T-90M, con số nhận tăng từ 50 lên 200 chiếc, và đối với T-80BVM - tăng từ 100 lên 280 chiếc.

Cần lưu ý rằng những số liệu này bao gồm cả động thái chuyển giao xe mới và mất mát những xe hiện có trong các đơn vị Quân đội Nga trong các trận chiến chống lại Lực lượng vũ trang Ukraine.

Điều đặc biệt thú vị là theo tính toán của Janes, các loại xe tăng T-72B3, T-90M và T-80BVM chiếm 65 - 70% tổng số MBT đang phục vụ trong Quân đội Nga. Trước khi cuộc chiến tranh toàn diện chống Ukraine nổ ra, tỷ lệ các loại xe tăng này chỉ chiếm 50%.

Các nhà phân tích của Janes không trích dẫn nguồn cho con số 150 xe tăng T-80BVM từ Omsktransmash mỗi năm. Về tốc độ sản xuất T-90M Proryv, họ chỉ ra rằng con số sản xuất hàng năm là 250 chiếc, được lấy từ ước tính của Biên bản ghi nhớ GUR, và điều này đề cập cụ thể đến các xe mới sản xuất.

Tuy nhiên phía Tạp chí Janes đưa ra ước tính thận trọng hơn rằng tốc độ sản xuất thực tế của Uralvagonzavod có thể là 150 - 200 xe tăng T-90M Proryv mới mỗi năm.

Điều đáng nói là ấn phẩm của Janes có đề cập đến ý định của Nga, được công bố vào mùa thu năm 2023, về việc tiếp tục sản xuất xe tăng T-80 mới, nhưng liệu điều này có thực sự diễn ra hay không thì vẫn chưa được nêu rõ.

"Tất cả các loại xe tăng nói trên đều có một số bộ phận chung, đảm bảo sản xuất thống nhất, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả chế tạo".

"Tuy nhiên việc sản xuất song song nhiều loại MBT có thể phản ánh tư duy kế thừa từ thời Liên Xô, nơi nhà nước chủ yếu tập trung vào quy mô, thay vì tối ưu hóa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực", các chuyên gia của cơ quan này tóm tắt.

Nga chưa từ bỏ việc sử dụng xe tăng trên chiến trường.

Các tác giả của Janes đã báo cáo một xu hướng đặc biệt thú vị về số lượng các đơn vị Quân đội Nga sử dụng xe tăng T-80BVM, T-90M và T-72B3 nói trên. Ví dụ nếu vào đầu năm 2022, chỉ có hai đơn vị của Quân đội Nga được trang bị T-90M Proryv, thì giờ đây chúng ta đang nói đến "khoảng 20".

Đối với T-80BVM, con số lần lượt là 4 và 23, còn đối với T-72B3, lần lượt là 35 và 53 đơn vị. Tuy nhiên, khái niệm "đơn vị" có thể bao gồm cả một tiểu đoàn gồm 30 - 40 xe, một đại đội gồm 10 xe, hoặc thậm chí là một trung đội (vài chiếc MBT).

Trong tình huống này, cần nhấn mạnh khi Tạp chí Janes thống kê "các đơn vị" T-90M, T-80BVM và T72B3, rõ ràng là họ muốn phản ánh sự gia tăng về số lượng Quân đội Nga có thể sử dụng MBT để thực hiện nhiệm vụ. Ngay cả khi bản thân các đơn vị xe tăng được trang bị ở mức thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn.

Theo đó trong trường hợp này, bằng khái niệm "hồi sinh lực lượng xe tăng" tại Liên bang Nga, các nhà phân tích của Janes ngụ ý rằng bản thân người Nga vẫn chưa có ý định từ bỏ việc sử dụng xe tăng trên chiến trường.

Học thuyết này được theo đuổi ngay cả khi bản thân MBT vẫn có mức độ dễ bị tổn thương khá cao trước các máy bay không người lái tấn công hiện đại, vốn đang được Lực lượng Phòng vệ Ukraine sử dụng.