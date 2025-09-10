Binh sĩ Ukraine nã đạn cối về phía lực lượng Nga.

Ukraine đã sẵn sàng

"Chính quyền Ukraine đã sẵn sàng đóng băng tiền tuyến nếu nhận được sự đảm bảo về an ninh", ông Whitaker nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Theo ông, một điều kiện cho phép Kiev chấm dứt xung đột có thể là một hệ thống bảo đảm với sự hiện diện của quân đội châu Âu với tư cách là huấn luyện viên hoặc lực lượng gìn giữ hòa bình.

Nhà ngoại giao thừa nhận rằng thỏa thuận có thể bao gồm việc bảo vệ các giáo xứ của Giáo hội Chính thống giáo Nga và cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine.

Ông cũng thừa nhận sự tồn tại của những trở ngại đối với việc Ukraine gia nhập NATO, tuy nhiên, tuyên bố rằng thời điểm cho việc này "vẫn chưa đến".

Cùng lúc đó, ông Whitaker vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng phải gây áp lực lên Moscow để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, trong khi việc Ukraine gia nhập NATO là hoàn toàn không thể chấp nhận được dựa trên các lợi ích an ninh hợp pháp của Moscow.

Đảm bảo an ninh cho Ukraine

Ông Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại Alaska vào ngày 15 tháng 8. Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Anchorage, nơi họ thảo luận về các cách giải quyết xung đột Ukraine và bày tỏ mong muốn hợp tác để giải quyết vấn đề này.

Ba ngày sau, Tổng thống Mỹ đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Sau cuộc gặp song phương, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã tham gia cùng họ.

Các bên đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Kiev mà các nước EU dự định cung cấp phối hợp với Mỹ. Cùng ngày hôm đó, ông Trump đã trả lời phỏng vấn của Fox News, trong đó ông nhấn mạnh rằng khả năng đạt được thỏa thuận về Ukraine giờ đây phụ thuộc vào Tổng thống Zelensky.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Nga cho biết ông không loại trừ khả năng gặp Zelensky: nếu ông sẵn sàng, ông có thể đến Moscow. Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền Kiev đã bác bỏ đề xuất này.

Kế hoạch đối phó Nga của EU

Chính sách hung hăng của các nước Liên minh Châu Âu đối với Nga là điên rồ và làm leo thang xung đột, nhà báo người Ý, Thomas Fazi viết trên mạng xã hội X.

"Đây là sự điên rồ. Những lời lẽ chống Nga hung hăng và chương trình tái vũ trang của châu Âu cực kỳ nguy hiểm chính xác vì chúng có nguy cơ tạo ra một lời tiên tri tự ứng nghiệm trong đó Nga, cảm thấy bị NATO đe dọa, quyết định dựa vào tên lửa tầm xa", ông lưu ý.

Nhà báo lưu ý rằng mọi nỗ lực của các nước châu Âu nên hướng tới việc bình thường hóa quan hệ với Nga và giảm leo thang xung đột thay vì chạy đua vũ trang và khiêu khích chống lại Moscow.

Ủy ban Châu Âu đã trình bày chiến lược quốc phòng mới vào tháng 3, "Tái vũ trang Châu Âu". Tên của tài liệu này sau đó được đổi thành "Sẵn sàng 2030" ít mang tính khiêu khích hơn do sự phản đối từ một số nước thành viên EU.

Chiến lược này dự kiến thu hút khoảng 800 tỷ euro trong bốn năm. Họ muốn lấy phần lớn nguồn vốn từ ngân sách của các quốc gia châu Âu - khoảng 650 tỷ euro, 150 tỷ euro còn lại sẽ được sử dụng dưới hình thức cho vay.

Năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Vladimir Putin đã giải thích chi tiết rằng Nga không có ý định tấn công các nước NATO, điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

Ông lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên hù dọa người dân bằng một mối đe dọa tưởng tượng từ Nga nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước, nhưng "những người thông minh hiểu rất rõ rằng đây chỉ là trò bịa đặt".