Sẵn sàng cấp cứu, dự trữ thuốc và hóa chất khử khuẩn sau bão số 10

Ngày 29/9, Bộ Y tế đã ban hành Công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 như Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên cùng các đơn vị trực thuộc Bộ tại khu vực miền Bắc và miền Trung, yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão và chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão.

Theo nội dung Công điện, sáng cùng ngày, bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với gió giật mạnh, mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định hoàn lưu bão sẽ tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 30/9 tại Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, đặc biệt tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cùng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai… Nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển được cảnh báo ở mức rất cao.

Triển khai Công điện số 175/CĐ-TTg ngày 28/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế trong vùng ảnh hưởng khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Các cơ sở khám chữa bệnh phải sẵn sàng phương án thu dung, cấp cứu, điều trị nạn nhân do bão và mưa lũ gây ra, đồng thời có kế hoạch huy động nhân lực, phương tiện, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế và giường bệnh dự phòng để chủ động trong mọi tình huống.

Công điện cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên không bị gián đoạn, ưu tiên duy trì hệ thống điện, nước, phương tiện vận chuyển, công nghệ thông tin. Các bệnh viện cần chuẩn bị máy phát điện dự phòng, nhân lực tăng cường cho khoa hồi sức tích cực và những khu vực sử dụng thiết bị thiết yếu.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc có kế hoạch dự trữ và cung ứng đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là cơ số thuốc phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh trong và sau bão. Cần ngăn chặn tình trạng thiếu thuốc, biến động giá và đồng thời chuẩn bị hóa chất khử khuẩn, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt, rác thải, đảm bảo cung cấp nước sạch. Việc giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ca bệnh truyền nhiễm cũng được yêu cầu triển khai nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát sau thiên tai.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại địa bàn bị ảnh hưởng phải chủ động hỗ trợ chuyên môn, tăng cường lực lượng, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới, chuẩn bị lực lượng cơ động phòng chống dịch, giám sát dịch tễ, xử lý môi trường và tiêm chủng khi có yêu cầu. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn và hậu cần cho các địa phương.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các Sở Y tế báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại, công tác khám chữa bệnh, khả năng bảo đảm của địa phương và đề xuất hỗ trợ nếu vượt quá năng lực. Các báo cáo sẽ được gửi về Bộ Y tế thông qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Phòng chống bệnh và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.