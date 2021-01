Sân nhà Lạch Tray của CLB Hải Phòng bị công an "tuýt còi"

Trong công văn được gửi cho UBND thành phố Hải Phòng, BTC V.League 2021 và BTC cúp Quốc gia 2012 mới đây, công an thành phố Hải Phòng đã nói rõ SVĐ Lạch Tray chưa đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy khi máy bơm chữa cháy động cơ xăng không kết nối với hệ thống cấp nước chữa cháy. Khi Công an thành phốHải Phòng kiểm tra, máy bơm chữa cháy không hoạt động. Hệ thống chữa cháy tự động khu văn phòng ở khán đài B không hoạt động; chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động khu văn phòng khán đài A và chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Bên cạnh đó, hàng rào ở khán đài A sân Lạch Tray chưa đúng chuẩn tối thiểu 2 mét như quy định. Tại thời điểm kiểm tra (chiều 19/1), nhiều hạng mục ở sân Lạch Tray đã xuống cấp như phòng khách, phòng thay đồ, phòng chờ, khu vệ sinh. Khán đài có nhiều ghế, lan can bị gãy, hư hỏng có thể trở thành vật gây thương tích. Khán đài D còn sử dụng làm chỗ ở, nuôi chó gà.



Công an thành phố Hải Phòng khẳng định, trong số những hạng mục xuống cấp, có nhiều mục đã được kiến nghị từ mùa giải trước nhưng đơn vị quản lý sân không khắc phục.



Tại thời điểm Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra, Công ty cổ phần bóng đá Hải Phòng chưa cung cấp tài liệu hoặc báo cáo đầy đủ quá trình hoàn thiện hồ sơ và kết quả nộp hồ sơ đăng ký tham gia giải bóng đá vô địch quốc gia và Cúp quốc gia năm 2021; kết quả kiểm tra, đánh giá cụ thể điều kiện sân Lạch Tray do VPF thực hiện và nội dung chỉ đạo hoặc ý kiến của VPF, BTC các giải bóng đá đối với điều kiện, cơ sở vật chất của sân Lạch Tray.

Chính vì vậy, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Công ty cổ phần bóng đá Hải Phòng báo cáo lại những vấn đề Công an thành phố Hải Phòng đã nêu. Công an thành phố Hải Phòng cũng đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ cơ sở pháp lý để VPF và BTC các giải bóng đá làm căn cứ xếp lịch thi đấu trên sân Lạch Tray.