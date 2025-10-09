Sản lượng tên lửa PrSM gia tăng chóng mặt

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có kế hoạch sản xuất 400 tên lửa đạn đạo tấn công chính xác (PrSM) mới nhất mỗi năm.

Thông tin này được nhà sản xuất Lockheed Martin đăng tải trên trang web chính thức của mình.

Các tên lửa mới sẽ dần thay thế loại MGM-140 ATACMS đang được đưa ra khỏi thành phần chiến đấu.

Để tăng sản lượng, Lockheed Martin đã áp dụng việc tự động hóa quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng dựa trên công nghệ hiện đại.

Vào tháng 7 năm 2025, chương trình Tên lửa tấn công chính xác chuyển sang Giai đoạn C, bao gồm việc triển khai sản xuất hàng loạt và đưa những quả đạn mới vào đội hình chiến đấu.

Trước đó vào cuối tháng 3, Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng cung cấp một lô lớn tên lửa PrSM ở phiên bản cơ sở Increment 1 với giá 4,9 tỷ đô la.

Việc mua sắm các tên lửa đạn đạo tiên tiến này được lên kế hoạch trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2029. Theo thỏa thuận, Lục quân Mỹ sẽ nhận được tổng cộng 1.296 quả đạn PrSM.

Tên lửa PrSM (Tên lửa tấn công chính xác) trong ống phóng.

Ngoài việc mua tên lửa biến thể Increment 1, chỉ có khả năng bắn trúng mục tiêu cố định, Lục quân Mỹ cũng đã đặt mua 10 tên lửa PrSM Increment 2, được trang bị đầu tự dẫn để bắn trúng mục tiêu di động.

Lầu Năm Góc đã đặt hàng tên lửa PrSM từ nhiều năm nay. Ví dụ, một hợp đồng mua 282 quả đạn đã được ký kết từ năm 2023 đến năm 2025.

Cho đến nay, tên lửa đạn đạo PrSM đã khẳng định được khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 500 km, với tầm bắn dự kiến là 650 km. Con số này vượt trội đáng kể so với hiệu suất của MGM-140 ATACMS đang được biên chế.

Hồi tháng 6, Australia đã ký biên bản ghi nhớ với Hoa Kỳ về khả năng đặt cơ sở sản xuất và bảo trì Tên lửa tấn công chính xác (PrSM) trên lãnh thổ của mình.

Ngoài ra, Canberra sẽ đầu tư 310 triệu đô la Australia (AUD) trong thập kỷ tới để trở thành đối tác toàn diện trong chương trình PrSM và lên kế hoạch đầu tư thêm 150 triệu AUD trong 5 năm để mua lô vũ khí đầu tiên.