Sai phạm nghiêm trọng tại Sở Y tế Sóc Trăng (cũ), chuyển hồ sơ sang công an

Ngày 26/8, Thanh tra TP. Cần Thơ đã có công văn gửi Viện KSND Thành phố thông báo việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại Sở Y tế Sóc Trăng (cũ) sang cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề y và giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Thanh tra TP. Cần Thơ tiếp nhận và ban hành văn bản kiến nghị khởi tố, đồng thời chuyển toàn bộ tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra.

Sở Y tế Sóc Trăng (cũ).

Kết quả thanh tra cho thấy, trung tâm y tế, trạm y tế cấp giấy xác nhận thực hành cho 363 hồ sơ nhưng không tổ chức thực hành; 45 hồ sơ có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu; 512 hồ sơ được thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề trái quy định.

Ngoài ra, một số phòng chức năng còn trình lãnh đạo Sở thanh toán hơn 689 triệu đồng tiền làm thêm giờ, tiền khen thưởng cho hội đồng tư vấn, tổ thư ký và bộ phận giúp việc, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.