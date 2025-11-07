HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
"Sa Tăng" Lưu Đại Cương qua đời

Minh Khuê |

Tài tử gạo cội Lưu Đại Cương, được biết đến với vai Sa Tăng trong phim "Tây du ký", qua đời ở tuổi 78.

Truyền thông Hoa ngữ ngày 7-11 thông tin về việc Lưu Đại Cương qua đời sau thời gian chiến bị bệnh. Theo đó, ông ra đi vĩnh viễn ở Bắc Kinh – Trung Quốc ngày 3-11 nhưng đến nay gia đình mới đăng cáo phó lên các trang mạng xã hội.

"Sa Tăng" Lưu Đại Cương qua đời- Ảnh 1.

"Sa Tăng" Lưu Đại Cương qua đời

"Sa Tăng" Lưu Đại Cương qua đời- Ảnh 2.

Ông hưởng thọ 78 tuổi

"Sa Tăng" Lưu Đại Cương qua đời- Ảnh 3.

Họ tuyên bố trong cáo phó rằng sẽ làm theo di nguyện của ông là tổ chức tang lễ đơn giản. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ thương tiếc. 

Nghệ sĩ kinh kịch Lưu Băng tưởng nhớ: "Lưu Đại Cương - nổi tiếng với vai Sa Tăng trong phim Tây Du Ký - đã qua đời! Cầu mong ông an nghỉ và tái sinh ở cõi tịnh độ".

Lưu Đại Cương sinh năm 1947 tại Bắc Kinh, là nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng ở Trung Quốc đại lục, một diễn viên hạng nhất quốc gia. 

Ông thay thế diễn viên Diêm Hoài Lễ đóng vai Sa Tăng trong "Tây du ký" phiên bản 1986 (phần 2). Năm 2007, ông hợp tác với Lục Tiểu Linh Đồng và Trì Trọng Thụy trong bộ phim truyền hình thần thoại quy mô lớn "Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký", một lần nữa vào vai Sa Tăng.

Ông từng tham gia các phim: "Ỷ thiên đồ long ký: Ma giáo giáo chủ", "Thư kiếm ân cừu lục", "Tam quốc diễn nghĩa", "Võ Tắc Thiên", "Truyền kỳ Quan Âm", "Tể tướng Lưu gù"…

Diễn viên Diêm Hoài Lễ đã qua đời năm 2009 do bệnh phổi. Như vậy, cả hai diễn viên thủ vai Sa Tăng trong "Tây du ký" bản kinh điển đều đã qua đời.

