Rút tiền không được bị nuốt mất thẻ, người đàn ông đập phá cây ATM

Đến 22h ngày 10/12, Công an phường Hoà Lợi, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ về hành vi đập phá cây ATM xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, chiều tối cùng ngày, một người đến cây ATM ngân hàng Sacombank nằm trên mặt tiền đường ĐT741, phường Hòa Lợi để rút tiền. Trong lúc rút, cây ATM không may nuốt thẻ của người đàn ông này.

Trụ ATM đã được đóng lại, 1 trụ khác bên cạnh vẫn hoạt động.

Quá bực tức, người đàn ông liền đập phá cây ATM khiến cây ATM bể nát, hư hỏng nặng. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt để điều tra vụ việc. Một số người dân cho hay, sau khi xảy ra sự việc người này đã ra hiện trường, khai nhận với công an khi lực lượng đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Sau đó, người đàn ông được đưa về trụ sở công an để tiếp tục lấy lời khai làm rõ.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Bình Dương công nhân rất nhiều, vào những ngày đầu tháng, công ty trả lương công nhân ra cây ATM rút tiền rất nhiều dẫn đến quá tải, nhiều cây không hoạt động dẫn đến công nhân rất mệt mỏi và khó chịu.