Rượt đuổi nghẹt thở, Việt Nam tiến vào tứ kết giải châu Á, mở cánh cửa dự World Cup

Việt Nam 2-2 Myanmar | Asian Cup nữ 2022

Trước trận quyết đấu Myanmar, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ mục tiêu "chỉ cần hoà" là khá đơn giản với thầy trò HLV Mai Đức Chung, bởi trong 5 lần đối đầu gần nhất gặp Myanmar, tuyển nữ Việt Nam toàn thắng, ghi tới 15 bàn mà chỉ để thủng lưới 4 lần.



Thế nhưng, trong một ngày đẹp trời ở Ấn Độ, các cô gái Myanmar đã chứng minh họ không dễ bị "bắt nạt" đến thế. Bởi hôm nay, Myanmar đã chơi cực kỳ quyết tâm, làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải "tim đập chân run".

Tuyển Việt Nam có cơ hội mở tỷ số từ rất sớm nhưng may mắn đã đứng về phía Myanmar, do cú tạt của Mỹ Anh ở phút thứ 4 lại dội trúng xà ngang đội bạn bật ra. Sau tình huống đó, chính Myanmar mới là đội thi đấu tốt hơn. Với tâm thế buộc phải thắng, các cầu thủ Myanmar liên tục dâng cao đội hình lên tấn công. Suốt khoảng hơn 20 phút sau đó, đội bóng áo trắng liên tục tạo ra những pha dứt điểm nguy hiểm và nếu không có sự xuất sắc của Kim Thành, tuyển Việt Nam đã chắc chắn phải nhận bàn thua.

Thế nhưng, không phải tất cả cầu thủ tuyển Việt Nam đều chơi tập trung giống như Kim Thành. Bởi thời điểm phút 26, điều gì cần đến cũng đã phải đến. Đội nhập cuộc tốt hơn đã được hưởng penalty, sau khi hậu vệ Thanh Nhã bên phía Việt Nam do thất thế đã buộc phải phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Win Theingi Tun dứt điểm chuẩn xác và đánh lừa được thủ môn Kim Thanh đem về bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng này là mối đe doạ thực sự cho tuyển Việt Nam bởi nếu không thể ghi bàn gỡ, chúng ta mới là người bị loại khỏi Asian Cup.

Tuyển nữ Việt Nam phải vất vả để đạt kết quả hoà trước Myanmar qua đó tiến vào tứ kết giải châu Á.

Việc bị thủng lưới khiến tuyển Việt Nam buộc phải dồn lên tấn công với hy vọng có được bàn gỡ. Các đường tấn công của Việt Nam phần nào gặp khó khăn trước nỗ lực phòng ngự của Myanmar. Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với chiến thắng tối thiểu cho đội bạn thì đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp đấu, tuyển nữ Việt Nam đã ghi được bàn gỡ.

Một lần nữa, Tuyết Dung – cầu thủ được mệnh danh là "Beckham của bóng đá nữ Việt Nam" lại toả sáng rực rỡ bằng pha dứt điểm thẳng từ chấm phạt góc và bóng đi quá khó để thủ môn Myanmar cản phá.

Thử thách lớn tiếp tục đến với tuyển nữ Việt Nam bởi Myanmar một lần nữa lại vượt lên dẫn bàn, chỉ vài phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Lần này, các cầu thủ phòng ngự Việt Nam lại chơi thiếu tập trung, để Khin Marlar Tun băng vào đệm bóng chính xác khiến lưới Kim Thành rung lên.

Đứng trước những áp lực, các cầu thủ của HLV Mai Đức Chung đã thể hiện được bản lĩnh tuyệt vời của mình. Đội bóng áo đỏ dồn lên tấn công mạnh mẽ và nỗ lực của họ được đền đáp. Phút 64, tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền và Huỳnh Như không bỏ lỡ cơ hội để quân bình tỷ số 2-2, kết quả đủ để tuyển Việt Nam vào tứ kết.

Ở phần còn lại của trận đấu, Myanmar vùng lên tấn công với hy vọng ghi bàn nhưng các cô gái áo đỏ đã phòng ngự chủ động hơn để bảo toàn tỷ số hoà 2-2. Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam chính thức tiến vào tứ kết giải châu Á nhờ lọt top 2 trong các đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Trung Quốc ở vòng tứ kết. Dù gặp phải chướng ngại rất khó khăn nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nắm trong tay cơ hội để có thể tiếp tục mơ về một tấm vé dự World Cup 2023.

Tỷ số chung cuộc: Việt Nam 2-2 Myanmar

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Mỹ Anh, Trần Thị Thu, Phương Thảo, Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Thùy Trang, Thanh Nhã, Huỳnh Như, Hải Yến

Myanmar: May Zin Nwe, Aye Aye Moe, Chit Chit, Khin Than Wai, Phyu Phyu Win, Saw Thaw Thaw, Naw Htet Htet Wai, Khin Marlar Tun, Win Theingi Tun, Khin Mo Mo Tun, Myat Noe Khin

https://soha.vn/ruot-duoi-nghet-tho-viet-nam-tien-vao-tu-ket-giai-chau-a-mo-toang-cua-du-world-cup-20220127170629818.htm