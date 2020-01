"Rụng tim" với 2 em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa

Một cách bất ngờ, đúng 0 giờ đêm giao thừa, sản phụ Nguyễn Thị Kim Dung (sinh năm 1993, quê Long An) đã hạ sinh con gái đầu lòng. Khi được mời vào gặp con, anh Thạch Minh (sinh năm 1988) hết sức bất ngờ và cho biết ban đầu dự định là một tuần nữa con gái anh mới ra đời.

Khi được mời vào phòng sanh, anh Thạch Minh còn ngỡ ngàng không ngờ được rằng con gái mình vinh dự trở thành một trong những công dân đầu tiên ra đời tại TP HCM

"Ai ngờ sáng nay vợ tôi đau bụng, lúc được mời vào, tôi còn tưởng bác sĩ hỏi gì thôi..." - anh Thạch Minh chia sẻ cảm giác bất ngờ khi biết được con mình là một trong những công dân Canh Tý đầu tiên của TP HCM.



Nữ hộ sinh Tố Chinh cười hạnh phúc khi một lần nữa được đón cháu bé lúc 0 giờ

Khoảnh khắc đáng nhớ khi chị Tố Chinh đưa em bé ra khỏi cơ thể mẹ, đặt lên người mẹ để mẹ và bé được "da kề da"

Gia đình nhận được món quà bất ngờ từ bệnh viện dành cho các em bé 0 giờ

Cháu bé nặng 2,6 kg, ra đời nhẹ nhàng dưới sự đỡ sinh chính của nữ hộ sinh trưởng kíp trực Khoa Sanh, chị Vũ Thị Tố Chinh. Chị Tố Chinh là nữ hộ sinh nhiều năm kinh nghiệm và rất "có duyên" với các cháu bé 0 giờ.

Cùng lúc đó, sản phụ Nguyễn Thị Phượng Tâm (sinh năm 1983, quê Bến Tre) đã hạnh phúc được nhìn mặt con trai thứ 2 cũng vào lúc 0 giờ. Cháu bé nặng 4,1 kg, được chỉ định mổ sinh do thuộc dạng "con to", sẽ khó khăn khi sinh thường. Ê kíp mổ do PGS-TS-BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Trưởng khoa Sản Bệnh, đứng đầu đã cho bà mẹ da kề da với cháu bé ngay sau khi bé chào đời, trong khi các bác sĩ tiếp tục khâu vết mổ cho mẹ.

Bé trai con sản phụ Phượng Tâm kháu khỉnh trong vòng tay mẹ

Khoảnh khắc đáng nhớ khi em bé con chị Phượng tâm được PGS Khánh Trang "bắt" ra khỏi bụng mẹ được một bác sĩ trong kíp trực chụp lại (ảnh do bác sĩ Đinh Phước Điền, Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức, Bệnh viện Hùng Vương, cung cấp)

Trước khoảnh khắc giao thừa, các bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng, hộ lý và nhiều nhân viên khác của bệnh viện đã trải qua một đêm bận rộn, với hầu hết các khoa, phòng vẫn hoạt động như ngày thường.



Trước đó, các y - bác sĩ, nữ hộ sinh đã trải qua một đêm 30 cực kỳ bận rộn

Tại Khoa Sơ sinh là cuộc chiến không ngưng nghỉ cho các bé sinh non

Cậu bé "già" nhất của Khoa Sơ sinh đã 6 tháng tuổi. Bé bị bỏ rơi nên đón Tết trong vòng tay của những người mẹ mặc áo blouse trắng.

Trong khi đó, Khoa Sanh bận rộn với một ca cấp cứu...

Với họ, 30 Tết là một ngày làm việc bận rộn như mọi ngày

Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Hải Châu, trưởng tua trực đêm giao thừa Canh Tý, đêm nay cả bệnh viện có hơn 130 người đang nỗ lực với công việc với mong muốn các gia đình được bình an chào đón các thành viên mới.