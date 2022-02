Rùng rợn 85 thùng cá khoai ướp chất cấm phoóc môn suýt tới tay người mua

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh này vừa phát hiện, bắt quả tang xe tải biển kiểm soát 14H- 01002 do Dương Xuân Lâm ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh điều khiển, vận chuyển 85 thùng cá khoai nghi ướp phoóc môn có tổng trọng lượng 1750 kg đi tiêu thụ.

Số cá khoai ướp phoóc môn bị phát hiện. Ảnh: báo Thanh Hóa

Qua test nhanh thì toàn bộ số cá khoai nói trên đều cho kết quả dương tính với chất phoóc môn. Đây là một loại chất cấm trong sản xuất, bảo quản và chế biến thực phẩm.

Làm việc với công an, tài xế Dương Xuân Lâm khai toàn bộ số cá khoai nói trên được Lâm vận chuyển thuê từ tỉnh Thái Bình về Thanh Hóa bán lại cho các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ở diến biến khác, một tiểu thương buôn bán trên địa bàn TP Thanh Hóa chia sẻ trên tờ Người đưa tin Pháp luật, nhiều cá khoai đông lạnh được đưa về địa bàn thời gian gần đây, giá bán sau Tết rất cao.

Còn một ngư dân tại TP Sầm Sơn, cá khoai năm nay gần như khan hiếm vì mất mùa.

"Năm nay có lẽ do thời tiết nên cá khoai không vào, rất hiếm gặp. Cá người ta bán ngoài chợ không biết đem từ đâu về, chứ cá khoai chúng tôi đánh lên có hôm ra Tết bán gần 1 triệu đồng/kg mà không có", một ngư dân kể với nguồn trên.

(Tổng hợp)

https://soha.vn/rung-ron-85-thung-ca-khoai-uop-chat-cam-phooc-mon-suyt-toi-tay-nguoi-mua-20220223233442764.htm