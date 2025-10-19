Rừng mưa nhiệt đới Australia không còn là "bể chứa" carbon

(Ảnh: Daintree Discover Centre)

Các nhà khoa học cho biết hôm 16/10, liên hệ xu hướng rất đáng lo ngại này với tình trạng biến đổi khí hậu.

Các khu rừng mưa nhiệt đới trên thế giới thường được coi là bể chứa carbon quan trọng khi hấp thụ một lượng lớn khí thải carbon dioxide (CO₂) làm nóng Trái đất từ khí quyển. Một số mô hình dự đoán rằng lượng carbon dioxide tăng lên trong khí quyển có thể thúc đẩy sự phát triển của rừng bằng cách cung cấp cho cây nhiều nhiên liệu cơ bản hơn chúng cần cho quá trình quang hợp.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới phát hiện ra rằng các khu rừng mưa nhiệt đới ở miền Bắc Australia đã trở thành nguồn phát thải carbon ròng.

"Đây là phân tích đầu tiên cho thấy mô hình này xảy ra đối với rừng tự nhiên chưa bị xáo trộn và là một mô hình dai dẳng trong nhiều năm" - tác giả chính của nghiên cứu Patrick Meir nói, đồng thời mô tả kết quả nghiên cứu cho thấy xu hướng rất đáng lo ngại.

Sông Daintree chảy qua rừng mưa Daintree, ở phía Bắc bang Queensland của Australia (Ảnh: AAP/AP)



Các nhà nghiên cứu đã xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu ghi lại sự phát triển của các khu rừng mưa nhiệt đới ở bang Queensland trong gần 50 năm. Họ phát hiện ra rằng vào khoảng năm 2000, các khu rừng mưa nhiệt đới bắt đầu thải ra nhiều carbon dioxide từ quá trình phân hủy của cây chết hơn lượng carbon được hấp thụ và lưu trữ bởi thân và cành đang phát triển.

Nguyên nhân chính là nhiệt độ cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu, cùng với những ảnh hưởng liên quan đến độ ẩm trong khí quyển và hạn hán. Các trận lốc xoáy - vốn được dự đoán sẽ gia tăng cường độ do biến đổi khí hậu - cũng có tác động.

Những phát hiện này phù hợp với một số nghiên cứu về rừng Amazon, cho thấy cây chết ngày càng nhiều làm suy yếu khả năng lưu trữ carbon của rừng - ông David Bauman, nhà khoa học nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững Quốc gia Pháp và là tác giả thứ hai của nghiên cứu, cho biết.

Nghiên cứu - được công bố trên tạp chí Nature - cho thấy các khu rừng mưa nhiệt đới khác cũng có thể trải qua sự thay đổi tương tự. Tuy nhiên, các tác giả nghiên cứu lưu ý cần có thêm dữ liệu và nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Liên hợp quốc cho biết trong tuần này rằng lượng khí carbon dioxide trong khí quyển tăng lên trong năm 2024 là mức lớn nhất từng được ghi nhận.