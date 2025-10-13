Rúng động: Chụp lén ảnh khách nữ, tung lên nhóm tài xế xe ôm công nghệ, bình luận tục tĩu

"Rình chụp ảnh khách", bình luận phản cảm: Chia sẻ group chung, thậm chí gửi riêng cho nhau

Chuyện bị quay lén, chụp lén ở nơi công cộng luôn là chủ đề nhạy cảm, được cộng đồng quan tâm. Nhiều người, đặc biệt là nữ giới, không khỏi hoang mang và lo lắng khi phát hiện mình lọt vào “tầm ngắm” của những đối tượng kém văn minh. Đây cũng là lý do khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao về vụ khách nữ bị người được cho là tài xế xe công nghệ chụp lén rồi phát tán ảnh lên mạng.

Cụ thể, trong một số hội nhóm tài xế xe công nghệ trên Facebook hiện nay, xuất hiện hình ảnh chụp lén các khách nữ cùng chú thích khiếm nhã.

“Có anh em nào có sở thích chở khách xong lúc khách đi thì mình rình rình chụp ảnh khách về ngắm không nhỉ?” - một tài khoản tên S. viết.

Điểm chung của các bức ảnh này là khách nữ mặc quần hoặc váy ngắn, được chụp từ sau lưng hoặc lúc họ không để ý. Không dừng lại ở group xe ôm công nghệ, những tài xế này còn gửi vào group chat riêng tư để share cho nhau.

Thậm chí khi bị phát giác và chỉ trích trên Threads, một tài khoản cùng tên với S. - người đăng bài trên Facebook đã xuất hiện và tiếp tục dùng lời lẽ tục tĩu để bình luận, thách thức.

Điều đáng lên án, group Facebook này tuy được giới thiệu chia sẻ nội dung liên quan đến xe ôm công nghệ, cuộc sống của các tài xế... tuy nhiên vẫn xuất hiện những bài đăng mang tính quấy rối. Loạt ảnh chụp lén nhận được sự tương tác cao và bình luận phản cảm của các người dùng ẩn danh, mang tính tấn công các cô gái đang bị chụp lén.

Những bình luận tục tĩu của một số thành viên trong hội nhóm

Sự việc hiện thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Netizen để lại nhiều bình luận chỉ trích, phản đối hành động chụp lén của những tài xế này. Ngoài ra họ cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự khi đi xe ôm công nghệ:

- Hồi hai năm trước bị gặp biến thái, đang đi giữa đường hắn tắt app xong đi đường khác. Lúc đó hoảng xong kêu bạn bè gọi quá trời, may không sao về cạch tới giờ. - Ngoài group này chắc còn đầy group tương tự khác, chị em nên cẩn thận khi bước ra nơi công cộng. - Có lần mình cũng bị chụp y hệt như thế này. Họ share nhau trong nhóm tài xế xong 1 người còn gửi thẳng cho mình kêu là: “Ôi trắng thế?”. Mà hình như người đó còn có con luôn rồi. Mình chịu thua. - Mình mới gặp một người y chang. Người đó chụp khách lúc đi vô và nó khoe với đồng nghiệp ngay giữa ngã tư và cứ oang oang. - Ủng hộ lên án các bạn nữ xinh đẹp ơi. Hành động này là hành động văn hoá kém. Lên tiếng đi các bạn nữ ơi! Đừng im lặng nữa!

Quay lén, chụp lén gây hậu quả: Luật sư cảnh báo!

Chia sẻ với chúng tôi về việc chụp lén, quay lén vào năm 2024, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp (Hà Nội) - cho biết đây là hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội:

“Nếu phát tán những hình ảnh này gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ danh dự nhân phẩm uy tín của mọi công dân, ghi nhận quyền tự do hình ảnh cá nhân.

Cụ thể, nếu hành vi được phát hiện ngăn chặn kịp thời, đối tượng chưa sử dụng để đăng tải lên mạng internet, hành vi được xác định là 'trêu ghẹo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác' thì sẽ bị phạt tới 3 triệu đồng theo quy định tại khoản 3, Điều 7, Nghị định 144/2021 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trường hợp hành vi được xác định là 'sàm sỡ, quấy rối tình dục' thì có thể bị phạt tới 8 triệu đồng theo quy định tại khoản 5, Điều 7 của nghị định này.

Nếu hành vi có mục đích để đưa lên không gian mạng thì có thể bị phạt tới 30 triệu đồng. Cụ thể, theo quy định tại điểm e Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, người có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20 triệu đồng. Nếu thu thập trái phép thông tin được xác định là bí mật đời tư cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt tới 30 triệu đồng. Nếu phát tán thông tin cá nhân mà chưa được cá nhân đồng ý thì có thể bị phạt tới 60 triệu đồng và phải bồi thường mọi thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân (nếu có)".

TS.Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp.

Vì vậy, bên cạnh việc tự bảo vệ mình bằng sự cảnh giác, mỗi người cũng cần nâng cao ý thức pháp lý và chủ động lên tiếng khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Nếu bắt gặp thiết bị ghi hình khả nghi trong phòng thay đồ, khách sạn, homestay hay nhà vệ sinh công cộng hoặc đối tượng có hành động đáng ngờ, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc quản lý địa điểm để được xử lý kịp thời.