Theo Oleksandr Karpyuk, một quân nhân thuộc tiểu đoàn hệ thống máy bay không người lái thuộc Lữ đoàn Tấn công 59 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, các đơn vị phòng thủ của họ đã để mất 10 km chiều sâu lãnh thổ tại khu vực Zaporizhzhia, sau khi đơn vị UAV Rubicon của Nga bắt đầu hoạt động tại đây.

Theo ông, đơn vị UAV Rubicon của Nga đã vô hiệu hóa các máy bay không người lái của Ukraine bằng cách tung số lượng lớn UAV để kiểm soát một khu vực rộng lớn phía trên chiến trường.

Karpyuk lưu ý rằng, sở dĩ Nga đẩy mạnh tấn công ở Zaporizhzhia là do vùng này dễ công, khó thủ, với địa hình chủ yếu là các cánh đồng trống, rất ít làng mạc và các đơn vị Ukraine đồn trú ở đây cũng rất mỏng yếu và không được che chắn bởi các hệ thống phòng thủ kiên cố.

Khi hệ hàng loạt UAV Rubicon của Nga đến khu vực có những cánh đồng trống trải và tầm nhìn tốt, chúng đã phát huy hết ưu thế quan sát phạm vi rộng của mình, khiến các đơn vị phòng thủ của Ukraine khốn đốn và họ đã nhanh chóng để mất 10km chiều sâu lãnh thổ vào tay quân Nga.

Ông phàn nàn rằng, trước ưu thế trên không của Nga, các đơn vị trinh sát bằng máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Zaporizhzhia thực sự đã bị chặn đứng, cũng đồng nghĩa với việc lực lượng của chính quyền Kiev mất đi quyền kiểm soát trên không.

Một chiến binh khác than phiền rằng, nếu quân Nga phá vỡ được một hàng phòng thủ nào đó, họ sẽ ngay lập tức điều quân vào củng cố vị trí đó để làm bàn đạp tấn công khu định cư tiếp theo.

Có thể nói rằng, quân Nga đã tìm ra điểm yếu của lực lượng trấn thủ Zaporizhzhia của Ukraine và tràn vào phá vỡ hệ thống phòng thủ đó, nhanh chóng đột phá đến mục tiêu tiếp theo.

Điều đáng chú ý là hoạt động của các đơn vị thuộc dòng UAV Rubicon của Nga từ lâu đã là mối lo ngại nghiêm trọng cho giới chỉ huy quân sự ở Kiev.

Các sĩ quan chỉ huy lực lượng phòng thủ trên các mặt trận của Quân đội Ukraine nhấn mạnh rằng, không chỉ thua thiệt về công nghệ và số lượng máy bay không người lái, các nhà điều hành UAV Ukraine vẫn chưa thể sánh kịp trình độ của những người đồng nghiệp Nga.

Một vấn đề khác đối với Ukraine là các đơn vị chỉ huy và điều khiển UAV Ukraine hiện đang chịu tổn thất đáng kể về nhân lực.

Bộ tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Quân đội Ukraine nhấn mạnh rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đang tích cực truy lùng những nhóm nhân viên điều khiển máy bay không người lái, tiêu diệt nguồn nhân lực của các đơn vị UAV Ukraine, khiến họ chúng không thể hoạt động hiệu quả.