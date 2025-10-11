Ruben Amorim đối mặt sức ép từ Mainoo và Zirkzee

Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee (trái) không chấp nhận về việc thiếu thời gian thi đấu dưới thời Ruben Amorim.

Mainoo đã có yêu cầu được rời Old Trafford theo dạng cho mượn nhưng bị Man.United từ chối vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, tiền vệ 20 tuổi vẫn chưa đá chính một trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tổng cộng tài năng người Anh có 113 phút thi đấu sau 5 lần ra sân. Tương tự, Zirkzee cũng chưa đá chính trận nào tại giải đấu, và chỉ được chơi 74 phút sau 3 lần ra sân.

Sau khi mất suất trong đội hình tuyển Anh tham dự các trận đấu quốc tế vào tháng 9 và tháng 10, Mainoo - người đã đá chính trong trận thua Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2024 - lo ngại rằng anh sắp hết thời gian để có thể cạnh tranh vị trí trong kế hoạch của HLV Thomas Tuchel trước World Cup 2026. Zirkzee cũng nhận thức được rằng anh cần được thi đấu thường xuyên hơn để có cơ hội góp mặt trong đội hình Hà Lan tham dự giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico vào tháng 6 năm tới.

Các nguồn tin tiết lộ với ESPN, Napoli - đội bóng đã bày tỏ sự quan tâm đến Mainoo vào tháng 8 - sẽ là một lựa chọn nếu anh chuyển đến. Ngoài ra còn có sự quan tâm từ Ngoại hạng Anh và Bundesliga. Trong khi Zirkzee được cho là sẽ trở lại Serie A. Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào cho Mainoo hoặc Zirkzee đều cần được Man.United bật đèn xanh. Các nguồn tin thân cận với CLB chỉ ra rằng, mặc dù cả 2 cầu thủ đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính trong đội hình xuất phát của Amorim, thì họ vẫn là những thành viên chủ chốt trong đội hình ra sân mỗi trận.

Một vấn đề nữa đối với Mainoo là anh đang phải gánh trên vai một kỷ lục học viện kéo dài hơn 87 năm. Man.United luôn có một cầu thủ học viện trong đội hình ra sân kể từ tháng 10-1937. Vì vậy, nếu Mainoo ra đi có thể khiến kỷ lục của đội bóng bị hủy bỏ. “Chúng tôi muốn duy trì điều đó”, Amorim từng phát biểu hồi tháng 9. “Quá khứ của Man.United được xây dựng dựa trên những cầu thủ trẻ. Tôi không muốn trở thành người phá vỡ nó”.