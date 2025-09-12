Rostec bắt đầu giao hệ thống ngăn chặn UAV Dvina-100M để trực chiến

Hệ thống ngăn chặn UAV Dvina-100M của Nga.

Tập đoàn nhà nước Rostec đã bắt đầu cung cấp hệ thống chế áp UAV mới nhất "Dvina-100M" nhằm đảm bảo an ninh cho các cơ sở hạ tầng quan trọng tại Nga.

Thông tin này được Văn phòng báo chí của công ty đưa tin.

Các hệ thống này được thiết kế để bảo vệ các nhà máy sản xuất, sân bay và nhà ga khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng bằng UAV đối phương.

Dvina-100M được phát triển bằng công nghệ tác chiến điện tử tiên tiến, cho phép phát hiện và vô hiệu hóa hiệu quả UAV ở khoảng cách xa.

Theo Rostec, sản phẩm mới này đã được thử nghiệm thành công và chứng minh độ tin cậy cao trong các mối đe dọa thực tế.

Việc giao hàng bắt đầu nhằm ứng phó với hoạt động ngày càng gia tăng của UAV đối phương, bao gồm cả ở những khu vực biên giới, nơi các hệ thống này đã được sử dụng để bảo vệ các cơ sở quan trọng về mặt chiến lược.

Đại diện của tập đoàn lưu ý rằng, việc mở rộng chương trình cung cấp nhằm mục đích tăng cường năng lực phòng thủ của đất nước cũng như đảm bảo an toàn cho dân thường.