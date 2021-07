Rong ruổi đồi núi hái "lộc rừng", quả bé tẹo bằng đầu ngón tay, mỗi vụ thu về bạc triệu

Sim là loại cây dễ trồng vì chúng có thể mọc trên đất cằn cỗi, thời gian gần đây giá quả sim cũng ở mức cao. Mùa thu hoạch sim bắt đầu từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9 hàng năm.

Giống sim mọc nhiều ở nước ta là hồng sim có màu đỏ, quả thuôn dài, hoặc màu tím mọc ở đồi núi thấp. Đến mùa hè, nhiều nông dân cũng lên đồi hái sim. Trước đây chỉ 5.000 đồng - 10.000 đồng/kg thì nay giá lên đến 25.000 đồng - 35.000 đồng/kg. Có những ngày, người hái sim đưa về 30-40kg cũng kiếm được 750.000 đồng - 800.000 đồng.

Theo Báo Nghệ An, tháng 6 âm lịch đang là thời điểm các đồi sim rừng ở Nghệ An chín rộ. Từ 6h sáng, rất đông người dân tại các xã Hưng Nghĩa, Hưng Thành, Xuân Lam… (Hưng Nguyên) lại mang theo xô, chậu lên rú Nhón (núi Nhón) hái sim.

Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, mỗi người cũng hái được 3-5kg sim, với giá bán đầu mùa là 35.000 đồng/kg, thì mỗi ngày thu nhập khoảng 100.000 - 150.000 đồng/người, cả vụ sim kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10 âm lịch, có những hộ gia đình thu về tiền triệu.

Chị Nguyễn Thị Thọ (xã Xuân Lam), một người có "thâm niên" trong nghề hái sim rừng cho biết, muốn hái được nhiều sim phải đi sớm, chịu khó leo vào những chỗ vách đá dựng, nơi sim mọc dày. Nếu đi muộn, người đi trước hái hết rồi, mình "đi mót" thì chỉ được vài cân thôi.

Ngoài ra, khi hái cũng để ý đến những quả xanh, ương, "căn" được bao giờ thì sim chín để đi hái. Do đó, cùng cánh hái sim với nhau cả nhưng người thì kiếm được tiền trăm mỗi ngày nhưng có những người chỉ kiếm được tiền chục là vì thế.

Sim sau khi thu hái được tập kết, có bao nhiêu thương lái mua hết bấy nhiêu, bà con thu ngay "tiền tươi" sau mỗi buổi hái sim.

Năm nay, do mưa nhiều, nắng to nên sim được mùa, trái to, mọng và ngọt nên dễ tiêu thụ, giá cũng cao hơn mọi năm từ 5.000 đồng - 7.000 đồng/kg. Rong ruổi đồi này, núi nọ, cả mùa sim có nhiều nhà cũng kiếm được cả chục triệu đồng.

Nếu chăm chỉ, mỗi buổi, một người cũng hái được từ 3-5kg sim, bán được 100.000 - 150.000 đồng. Ảnh: Thanh Phúc (Báo Nghệ An).

Ngoài hái sim dại, nông dân cũng có thể trồng sim để kiếm tiền từ giống cây này. Tuy nhiên giai đoạn đầu không hề dễ dàng vì người trồng phải thuê người đào cây sim dại đem về. Khi đào phải giữ được cả bầu đất bên dưới thì cây mới phát triển tốt.



Bù lại, cây sim rất dễ chăm sóc, chỉ bón phân nhẹ, tưới nước là đã cho ra trái to, đều và mật sim nhiều. Đặc biệt là không phải trồng lại hàng năm mà chỉ cần cắt nhánh khi cây sim già cỗi, trái ít, sim sẽ vươn chồi trở lại thành một gốc sim phát triển tốt.

Điển hình như trường hợp của anh Nông Chí Khiêm, 32 tuổi tại xã Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang; chàng cử nhân Điện tử Viễn thông đã bỏ công việc ở một Đài Truyền hình để về quê trồng sim.

Vườn sim tại nhà của anh Nông Chí Khiêm. Ảnh: Phan Dương.

Hai bên cổng nhà Khiêm là hàng cây sim cảnh quả sai trĩu cành. Sau vườn, anh còn trồng 3.000 gốc sim. Mỗi cây 5 tuổi này có thể cho thu hoạch 5-7 kg/vụ. Trên một quả đồi cách nhà không xa là 7.000 gốc sim nữa.



Anh Khiêm hé lộ mức thu nhập trung bình mỗi năm của mình lên tới vài tỷ đồng từ chính quả sim - thứ quả dại tưởng như chỉ để ăn cho vui miệng.

Hiện nay, ngoài cho giá trị cao từ quả, không cần chăm bón gì nhiều, cây sim còn được ưa chuộng vì tạo cảnh quan đẹp. Có thời điểm, tại Hà Nội hay TP.HCM, mỗi kg sim chín mọng được bán lẻ với giá 35.000 đồng tới 70.000 đồng.



Không chỉ thơm, ngọt, sim chín còn mang lại giá trị kinh tế cao.

