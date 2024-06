Ronaldo suýt bị CĐV đạp trúng mặt ngay trên SVĐ Euro

Trong đoạn video được quay sau khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Georgia kết thúc (Bồ Đào Nha thua 0-2), Ronaldo đang bước vào đường hầm thì bất ngờ một bóng người lao tới. Một CĐV trong nỗ lực tiếp cận Ronaldo đã treo lên nóc đường hầm vào nhảy xuống. Cú nhảy vô tình suýt đưa chân của CĐV này đạp trúng mặt CR7.

Hành động tiếp cận Ronaldo một cách khá liều lĩnh của CĐV quá khích.

Rất may, va chạm đã không xảy ra. Lực lượng an ninh nhanh chóng khống chế được CĐV quá khích trong khi Ronaldo tiếp tục đi vào phòng thay đồ đội tuyển Bồ Đào Nha.

Vụ việc trên là một lời cảnh báo đến với BTC Euro 2024. Trước đó, UEFA đã quyết định thắt chặt an ninh sau khi có tới 3 lần CĐV quá khích lao vào sân tìm đến Ronaldo trong trận đấu Bồ Đào Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0:

"An toàn và an ninh tại SVĐ và nơi đóng quân của các đội tuyển là ưu tiên hàng đầu đối với BTC Euro 2024. Chúng tôi sẽ triển khai thêm các biện pháp an toàn bổ sung để ngăn chặn những sự cố như vậy xảy ra.

Xin nhấn mạnh, bất kỳ sự xâm nhập vào sân nào cũng đều vi phạm quy định và sẽ dẫn đến việc bị trục xuất khỏi SVĐ đồng thời bị cấm tham dự tất cả trận đấu còn lại tại Euro 2024 và không được khiếu nại".

Ronaldo chưa có bàn thắng nào tại Euro 2024.

Tuy nhiên, có vẻ các lỗ hổng vẫn xuất hiện trong hàng rào an ninh của BTC Euro 2024. HLV Roberto Martinez (đội tuyển Bồ Đào Nha) cũng từng bày tỏ sự lo ngại: "Chúng ta đều yêu quý người hâm mộ khi họ dành tình cảm cho những ngôi sao lớn. Tuy nhiên chúng ta phải cẩn trọng khi hành vi của họ đi sai hướng. Điều đó không nên xảy ra và cần có biện pháp tăng cường an ninh".

Ronaldo ra sân cả 3 trận vòng bảng Euro 2024 nhưng không ghi được bàn thắng nào. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp CR7 "tịt ngòi" ở vòng bảng một giải đấu lớn cấp ĐTQG.