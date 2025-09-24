Rộ tin Mazda6 ngừng bán tại Việt Nam: Đại lý ngừng nhận cọc, từng khiến Camry phải dè chừng nay 8 tháng bán chưa tới trăm chiếc

Mazda6 bị khai tử ở Việt Nam?

Nhiều đại lý chính hãng trên toàn quốc tiết lộ không còn nhận đặt cọc Mazda6. Điều này dẫn đến một số ý kiến cho rằng Mazda6 đang âm thầm rút khỏi Việt Nam, giống như trường hợp của BT-50 khách đây không lâu.

Mazda 6 thế hệ thứ 3 tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Tuy nhiên, THACO Auto không xác nhận bất cứ điều gì liên quan đến thông tin này. Tham khảo website chính hãng, Mazda6 vẫn nằm trong danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam với 5 phiên bản đi kèm giá bán 769 - 899 triệu đồng.

Website Mazda Việt Nam vẫn còn thông tin về Mazda 6. Ảnh chụp màn hình

Thực tế, những suy đoán của giới chuyên môn là hoàn toàn có cơ sở. Bởi Mazda BT-50 cũng từng rút khỏi thị trường Việt Nam một cách lặng lẽ. Ngoài ra, Mazda6 đã lần lượt dừng bán tại nhiều thị trường lớn trên thế giới như Bắc Mỹ (2021), Anh (2023), Nhật Bản (2024), Australia (tháng 3/2025). Đồng thời, mặc dù Mazda không chính thức xác nhận, song sự xuất hiện của mẫu xe điện 6e được các tờ báo hàng đầu làng xe quốc tế nhận định là sẽ thế chỗ hoàn toàn phiên bản động cơ đốt trong Mazda6.

Nguyên nhân của việc các đại lý ngừng nhận cọc có thể đến từ doanh số. Theo báo cáo doanh số hàng tháng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Mazda6 có 4 tháng liên tiếp không bán được xe nào. Tháng gần nhất ghi nhận doanh số của Mazda 6 là tháng 4/2025 với 4 chiếc được giao đến tay khách hàng. Tính từ đầu năm, tổng số xe bán ra dừng lại ở 56 chiếc.

Nhìn lại Mazda6 ở Việt Nam

Mazda6 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam từ những năm cuối thế kỷ 20 với tên gọi Mazda 626 trước khi có thế hệ tiếp theo và được đổi tên thành Mazda6. Năm 2012, Mazda 6 thế hệ thứ 3 chính thức được giới thiệu tại Việt Nam sau sự hợp tác của hãng xe Nhật với THACO Auto. Tuy nhiên, dù ra mắt năm 2012 nhưng mẫu xe này được gọi với cái tên Mazda6 2014, và trải qua 3 lần nâng cấp vào các năm 2017, 2020 và 2024.

Một chiếc Mazda6 thế hệ đầu tiên tại Việt Nam.

Khi ra mắt, Mazda6 đã gây tiếng vang nhất định ở thị trường Việt Nam, thậm chí được xem là "kỳ phùng địch thủ" của Toyota Camry. Cùng với các sedan hạng D khác, Mazda6 từng là mơ ước của nhiều người.

Năm 2016 ghi nhận doanh số đạt đỉnh với 3.234 chiếc bán ra toàn thị trường, Việt Nam lọt vào top 10 xe du lịch bán chạy nhất năm đó. Nhưng sau đó, doanh số giảm dần, từ 2.377 chiếc năm 2018 xuống chỉ còn 216 chiếc vào năm 2024 và 56 chiếc vào năm nay.

Theo thời gian, khi sedan dần đánh mất sức hút, sedan cỡ D cũng là một trong những nhóm đầu tiên chịu ảnh hưởng. Nếu sedan cỡ B vẫn có lượng khách nhất định nhờ nhỏ gọn, giá bán dễ tiếp cận hoặc phù hợp với người chạy dịch vụ, sedan cỡ D lại bị đánh giá là khá cồng kềnh để đi trong đô thị, gầm thấp không thoải mái như SUV, giá bán cao...

Cho đến nay, đây thường xuyên là phân khúc ghi nhận doanh số thấp nhất. Theo báo cáo của VAMA, tháng 8/2025 chỉ có 3 chiếc Honda Accord được bán ra nâng tổng số xe lên 24 chiếc kể từ đầu năm, Kia K5 bán 21 chiếc trong tháng 8/2025 và 157 chiếc trong 8 tháng đầu năm. Mẫu xe duy nhất ghi nhận doanh số khả quan là Toyota Camry với 157 chiếc, lũy kế đến tháng 8/2025 đạt 1.531 chiếc, dù vậy doanh số cũng đã giảm khá nhiều.