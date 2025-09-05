Rộ tin đồn ông Thaksin Shinawatra rời Thái Lan trước thềm bầu cử thủ tướng

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Chuyến đi của ông Thaksin, người đã sống lưu vong tổng cộng 15 năm, diễn ra trong bối cảnh chính phủ liên minh của đảng Pheu Thai cầm quyền do ông sáng lập đang gặp bất ổn, đối mặt với thách thức lớn từ một đảng đối thủ trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện vào ngày 5/9.

Tiếp đó vào ngày 9/9, Tòa án Tối cao Thái Lan sẽ ra phán quyết về một vụ án liên quan đến ông Thaksin, có khả năng khiến ông phải ngồi tù. Sau khi trở về Thái Lan vào năm 2023, ông Thaksin đã tránh được việc phải ngồi tù bằng cách viện dẫn lý do sức khỏe để dành toàn bộ thời gian giam giữ tại bệnh viện.

Các nguồn tin tiết lộ việc ông Thaksin rời đi từ chối công bố danh tính vì họ không được phép phát biểu với giới truyền thông. Người phát ngôn của đảng Pheu Thai cũng từ chối bình luận.

Luật sư của ông Thaksin, Winyat Chatmontree, nói với Reuters rằng ông không biết ông Thaksin đã rời khỏi đất nước, nhưng khẳng định không có lệnh nào của tòa án cấm ông Thaksin xuất cảnh.

"Ông ấy luôn nói rằng ông ấy sẽ ra tòa vào ngày 9/9”, luật sư Winyat nói.

Một nguồn tin của đảng Pheu Thai tiết lộ với Reuters rằng ông Thaksin đến Singapore để kiểm tra sức khỏe, và dự kiến sẽ trở về Thái Lan vào ngày 5/9.

Ông Thaksin (76 tuổi) là cha của cựu thủ tướng vừa bị bãi nhiệm Paetongtarn Shinawatra.

Ông đã dành nhiều năm sống ở London và Dubai để tránh án tù vì tội lạm dụng quyền lực, trước khi trở về Thái Lan để thụ án.

Án tù của ông Thaksin đã được giảm từ 8 năm xuống còn một năm sau khi được hoàng gia ân xá. Và ông đã dành 6 tháng ở trong khu VIP của một bệnh viện, trước khi được trả tự do có điều kiện vào tháng 2/2024.

Phán quyết của Tòa án Tối cao vào tuần tới sẽ quyết định liệu thời gian ông nằm viện có được tính là thời gian thụ án hay không.

Trước cuộc bầu cử ngày 5/9, đảng Pheu Thai đã phải vật lộn để giành được sự ủng hộ. Việc này dẫn đến cuộc tranh giành quyền lực nhằm lật đổ Pheu Thai - gần như đã thống trị chính trường Thái Lan trong một phần tư thế kỷ. Đảng này đã giành chiến thắng trong 5 cuộc bầu cử, trên tổng số 6 cuộc bầu cử gần đây.

Ngày 4/9, Pheu Thai cho biết sẽ đề cử ông Chaikasem Nitisiri, một luật sư kỳ cựu, để cạnh tranh trực tiếp với lãnh đạo đảng Bhumjaithai - Anutin Charnvirakul - trong cuộc bầu cử thủ tướng.