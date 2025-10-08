Reviewer ‘catwalk’ xe tại Gala CCA 2025: ‘Mỗi cú nhấp ga hay đánh lái đều phải chính xác vì cả triệu người đang theo dõi’
AP Team |
Đêm Gala Car Choice Awards thuộc Better Choice Awards 2025 tối 3/10 tại NIC Hòa Lạc trở nên bùng nổ với màn trình diễn xe do các KOL, reviewer và chuyên gia cầm lái, hòa cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng sôi động.
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
