Review nhanh sữa COLOSMULTI GROW IQ: Bí kíp mới giúp trẻ phát triển trí tuệ, chiều cao đáng tham khảo cho các mẹ

Khi làm mẹ ai cũng muốn con mình cao lớn khỏe mạnh và thông minh. Để con có thể phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí tuệ, mẹ cần phải có phương pháp yêu - nuôi - dạy con thật khoa học và hợp lý, tuy nhiên không phải người mẹ nào cũng tìm ra được phương pháp phù hợp và an toàn.

Một trong những phương pháp đang được các mẹ truyền tai nhau đó là sữa Colosmulti Grow IQ chuyên biệt dành cho trẻ trên 6 tháng tuổi, được giới thiệu là giúp trẻ phát triển chiều cao và trí thông minh.

Sản phẩm phù hợp cho trẻ đang độ tuổi phát triển, trẻ bị còi xương, chậm lớn, trẻ chậm nói, trẻ đang tuổi đến trường, trẻ mà bố mẹ có chiều cao khiêm tốn. Cùng tìm hiểu xem sản phẩm này có đúng như lời đồn không nhé!

Quy trình sản xuất công nghệ cao với nguyên liệu nhập khẩu từ Hoa Kỳ

Đây là sản phẩm của Mama Sữa Non Colosmulti, công ty phát triển sản phẩm sữa non tại Việt Nam. Các sản phẩm của Colosmulti được sản xuất tại nhà máy G&P France với nhiều dây truyền công nghệ hiện đại đạt chuẩn GMP-WHO.

Nguyên liệu sữa non nhập khẩu 100% từ Tập đoàn APS tại Mỹ, là tập đoàn cung cấp sữa non uy tín thế giới. Sữa non được lấy từ những chú bò khỏe mạnh trong 24h đầu, đảm bảo nguồn kháng thể tự nhiên cao nhất.

Bao bì đóng gói thông minh, tiện dụng

Như chúng ta thường thấy, các loại sữa cho trẻ thường được đóng trong hộp với nắp cao su, mỗi lần sử dụng phải múc từng thìa dễ bị đổ ra xung quanh. Nếu bảo quản không kĩ, sữa còn dễ bị ẩm mốc, chất lượng sản phẩm bị suy giảm. Chưa kể mỗi lần đi xa, các mẹ phải tay xách nách mang cả hộp sữa to khá bất tiện.

Thấu hiểu được điều đó, Colosmulti Grow IQ đã khắc phục bằng cách đóng thành các gói sữa nhỏ, mỗi lần sử dụng từ 1-2 gói, tiện lợi, hợp vệ sinh. Khi cả nhà đi chơi hay lúc bé đi học, các mẹ chỉ cần sắp xếp đủ gói sữa cho con, nhẹ nhàng và nhỏ gọn.

Thành phần dưỡng chất "vàng" giúp con phát triển toàn diện

Colosmulti Grow IQ mang đến một nguồn dưỡng chất vượt trội giúp con khoẻ mạnh, phát triển cả tầm vóc lẫn trí tuệ. Sản phẩm chứa canxi sữa, canxi nano, Vitamin D3 và MK7 là những hợp chất "vàng" hỗ trợ trẻ phát triển chắc khỏe khung xương, tăng chiều cao vượt trội.

Các kháng thể từ sữa non, lactoferrin có trong Colosmulti Grow IQ cho trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Palatinoise và DHA hỗ trợ phát triển trí não, thông minh vượt trội, tăng cường nhận thức cho trẻ. Ngoài ra, Colosmulti Grow IQ bổ sung nhiều Vitamin khoáng chất và Lactium hỗ trợ trẻ tăng cường tiêu hóa, tạo giấc ngủ giúp phát triển thể lực.

Cách sử dụng đơn giản với hương vị ngọt thanh, dễ uống

Một điểm cộng nữa của Colosmulti Grow IQ là có vị ngọt thanh, vị gần giống sữa mẹ, không gây hay béo như các sản phẩm sữa công thức nên các bé đều rất thích. Với hương vị thơm ngon như thế này, các mẹ sẽ không còn phải "đánh vật" mỗi khi cho bé uống sữa.

Cách sử dụng của sữa không có gì khác biệt so với những loại khác chỉ cần mở gói và hòa với 80ml nước ấm 38-40 độ, khuấy đều. Các mẹ lưu ý sau khi pha nên cho bé dùng luôn trong vòng 1 giờ và gói đã mở nên sử dụng trong vòng 24 giờ.

Mua Sữa Colosmulti Grow IQ chính hãng ở đâu?

Sữa Colosmulti Grow IQ được bán theo hộp 22 gói, mỗi gói 16gr, tuỳ vào độ tuổi và thể trạng mà các mẹ có thể pha từ 1-2 gói cho con. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các mẹ có thể truy cập TẠI ĐÂY và đặt mua nhé.

Công Ty TNHH Mama Sữa Non

Địa chỉ: Số 22, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành Phố hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 1800 1716 / Email: info@mamasuanon.com.vn

Khuyến cáo: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ