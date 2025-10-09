Rết chui vào tai khi đang chạy lũ ở Thái Nguyên: Nam sinh chảy máu, phát sốt vì đau buốt

Đó là tai nạn hy hữu mà nam sinh Ngô Quốc Sinh (sinh viên năm thứ 2, Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên) gặp phải trong quá trình đi chạy lũ. Ngày 7/10, khi nước lũ bắt đầu dâng, nam sinh Ngô Quốc Sinh đã trú tạm trong một quán ăn trên đường Phan Bội Châu (phường Tân Sơn).

Đến khoảng 22h, nước ngập tới mặt bàn khiến Sinh và một người bạn phải trèo sang nhà cao tầng bên cạnh để tránh lũ. Cả hai đã ở đó suốt 5 tiếng đồng hồ.

Thông tin trên Tri Thức -Znew, Sinh cho hay đến sáng 8/10, khi không còn chỗ khô để trú, cậu đã phải trèo lên nóc ô tô đậu trước cửa quán ăn. "Khu vực lúc đó ngập sâu hơn 4 m, không có lực lượng cứu hộ nào có thể vào được", cậu chia sẻ.

Đến trưa cùng ngày, Sinh bơi quanh khu vực để nhặt đồ bị nước cuốn thì bất ngờ cảm nhận thấy có vật gì đó chui vào tai. Sự khó chịu và từng cơn đau buốt cứ tăng dần mỗi khi cậu cử động mạnh. Khi thấy tai bị chảy máu, Sinh hoảng hốt kêu cứu.

Chủ quán nơi Sinh trú tạm đã đăng lên mạng xã hội để tìm sự giúp đỡ.

Nam sinh sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng mệt mỏi, tai sưng đau và sốt. Các y bác sĩ đã nhanh chóng xử lý và xác định đó là con rết. Sinh được điều trị miễn phí tại viện.

Sinh được đưa tới viện điều trị trong tình trạng tai sưng và sốt.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7/10, với lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn như Hóa Thượng 561,8 mm, Sông Cầu 524,8 mm, Đồng Quang 480,4 mm.

Nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập sâu, sạt lở đất xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, gây thiệt hại về người và tài sản. Hàng chục xã, phường tại tỉnh Thái Nguyên như: Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình, Phổ Yên, Đại Từ… bị ngập lụt, giao thông chia cắt, nhiều nơi mất điện, đất đá bão hòa nước, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên đã làm 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương; khoảng 200.000 hộ dân bị ngập nhà; hơn 7.100 ha cây trồng và hơn 136.000 con gia cầm bị cuốn trôi; hơn 300 điểm sạt lở và ngập úng trên các tuyến đường.

Đến trưa 9/10, thông tin trên báo Lao Động, cước trên sông Cầu đang dần rút xuống, nhiều vật nổi trôi mắc lại ven bờ, một số đoạn hạ lưu vẫn còn ngập nhẹ. Sau trận lũ lớn, người dân hiện vẫn phải tiếp tục vật lộn dọn dẹp, khắc phục thiệt hại để sớm ổn định lại đời sống và sinh hoạt thường ngày.