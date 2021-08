Remdesivir - loại thuốc ‘đắt đỏ’, khó tiếp cận hàng đầu thế giới: Tác dụng điều trị Covid-19 ra sao?

Thuốc Remdesivir có tác dụng như thế nào đối với bệnh nhân mắc Covid-19?

Trao đổi với Ths.Bs Đồng Phú Khiêm, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, được biết, thuốc Remdesivir là thuốc ức chế virus SARS-CoV-2. Đây là loại thuốc đắt đỏ và không sẵn có.



Đặc điểm của các loại thuốc kháng virus thường phải dùng từ rất sớm, trong tuần đầu khi phát hiện ra dương tính.

"Do thuốc Remdesivir phải dùng ở giai đoạn sớm mới có tác dụng hiệu quả kháng virus vì vậy sẽ không được khuyến cáo dùng đại trà. Thuốc sẽ được khuyến cáo cho nhóm mắc Covid-19 có nguy cơ diễn biến nặng cao như: người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền.

Remdesivir là thuốc rất đắt tiền và dùng dưới dạng truyền cho nên sẽ được khuyến cáo dùng cho các trường hợp mắc Covid-19 phải vào viện điều trị và dùng sớm. Đối với bệnh nhân nặng khi dùng thuốc Remdesivir cũng có tác dụng nhất định.

Nhưng đến giai đoạn bệnh nhân tiến triển rất nặng phải thở máy, khi đó tải lượng virus sẽ thấp dùng thuốc Remdesivir sẽ không có tác dụng nhiều đối với nhóm bệnh nhân này. Đa phần các các trường các trường hợp bệnh nhân này chịu hậu quả do virus gây ra từ trước đó", bác sĩ Khiêm phân tích.



Thuốc Remdesivir là thuốc ức chế virus SARS-CoV-2, ảnh minh hoạ.

Đồng quan điểm với bác sĩ Khiêm, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Phó chủ tích Hội Truyền nhiễm Việt Nam cũng cho hay, thuốc Remdesivir được Mỹ đưa vào phác đồ cho bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ và trung bình. Chi phí của thuốc thuốc Remdesivir rất ‘đắt đỏ’ nhưng lại chỉ có tác dụng nếu dùng thuốc ở giai đoạn sớm.

Thuốc có tác dụng giảm thời gian có triệu chứng lâm sàng cho người mắc Covid-19 nhẹ và trung bình.

"Theo phác đồ điều trị của Mỹ, thuốc Remdesivir được chỉ định sử dụng cho nhóm phải vào viện có thở oxy không xâm nhập, oxy mask… hoặc nhóm bệnh nhân trung bình nguy cơ nặng. Ở nhóm này kết quả nghiên cứu dùng thuốc có thể: giảm thời gian kéo dài triệu chứng, giảm thời gian nằm viện và giảm bệnh chuyển nguy kịch.

Ở nhóm bệnh nhân nguy kịch chưa thấy rõ thuốc làm giảm tỷ lệ tử vong do đó dùng thuốc không có ý nghĩa nhiều.

Hiện WHO cũng chưa có hướng dẫn đưa thuốc Remdesivir vào phác đồ điều trị, do vẫn có nhiều ý kiến tranh luận chưa thống nhất về hiệu quả điều trị. Do hiệu quả điều trị của thuốc Remdesivir chỉ trên một số nhóm bệnh nhân và phải dùng sớm.



Trong bối cảnh dịch bệnh tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp việc có nguồn thuốc Remdesivir sử dụng cũng tốt cho bệnh nhân. Đặc biệt đối với các trường hợp bệnh nhân thuộc nhóm trung bình và nguy cơ nặng: có bệnh lý nền và người cao tuổi", bác sĩ Hà nói.

Từ những phân tích trên bác sĩ Hà cho hay thuốc Remdesivir không phải là "thuốc" cứu cánh cho bệnh nhân mắc Covid-19 nặng.